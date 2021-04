¡Ángela Aguilar arrasa con su nuevo tema inédito y en solitario! ¡La hija de Pepe Aguilar se lució como nunca en este divertido video con la canción En Realidad que está batiendo récords! ¿Listos para bailar? Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La hija del legendario cantante mexicano Pepe Aguilar brilla con luz propia… ¡y de qué manera! Ayer, Ángela Aguilar lanzó su primer tema inédito y cantando en solitario, una canción compuesta por Ana Bárbara llamada En realidad, que se convirtió en un éxito instantáneo. La nieta de El Charro de México, Antonio Aguilar, comenzó su carrera musical en el año 2012 junto a su hermano Leonardo y ha cosechado un éxito tras otro. Su tema En Realidad, fue producido por su papá y es parte del álbum que la joven intérprete sacará a la luz el próximo mes de julio. Con nueva imagen, este es el video en el que Ángela luce como nunca y suma quizá el éxito más importante de toda su trayectoria musical hasta el momento: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su challenge en TikTok para bailar En Realidad se hizo viral en pocas horas y su papá estaba tan feliz y orgulloso que agradeció desde sus propias redes la aceptación que el público había tenido con el nuevo trabajo de su hija, junto a ella y a su mamá, quien manejaba en el auto: "Me da mucho orgullo, la verdad, porque son un montón de cosas que pasan en este momento: uno, sigue siendo una artista independiente Ángela, no es una artista que sea parte del movimiento de la industria", aclaró que se refería a la industria no independiente, un dato que quizá no era importante para los fans de su hija pero "para nosotros sí, sí nos interesa porque es bueno para que ella siga haciendo mejor música, el tener esa libertad…" afirmó orgulloso. "Van creciendo como la espuma", dijo de las vistas de su video en youtube. "Orgullosamente mexicana, la escuincla, México-americana, un pie aquí y otro allá, con mucho orgullo haciendo música para las nuevas y antiguas generaciones, y todas las generaciones que quieran escuchar Mexican-music", dijo el orgulloso papá. Su hijo, el también cantante Leonardo Aguilar, conmovió a sus fans con un espectacular tatuaje de su abuelita Flor Sylvestre. Una familia donde el talento respira por todos los poros de su piel... ¡Felicidades!

Share options

Close Login

View image ¡Ángela Aguilar arrasa con su nuevo tema inédito y en solitario!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.