Ángela Aguilar aconseja "no tengan novio" ¿Qué ocasionó que la cantante Ángela Aguilar hiciera esa sugerencia? Aquí los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La polémica en la que estuvo envuelta Ángela Aguilar tras darse a conocer una serie de imágenes con un supuesto novio, ocasionaron un momento tan incómodo en la cantante que tuvo que pronunciarse al respecto públicamente. Poco después, tomó unas vacaciones al lado de su familia. Quizá esta experiencia fue un poco decepcionante para la intérprete de "Dime cómo quieres" porque ahora aconseja no enamorarse. "La siguiente canción que voy a cantar yo la compuse a un niño que era muy mal portado", expresó Aguilar a los asistentes a uno de los conciertos que ofreció el pasado fin de semana en Jalisco, México. "Déjenme decirles aquí 'niñas no tengan novio'. No tengan novio. No tengo nada más que decir, más que no tengan novio". La también compositora dio a entender que había sufrido por amor. "Pero para los que tomamos esa terrible decisión de tener un novio y si algún día les rompen el corazón, que espero que no, le van a dedicar 'Inevitable'", concluyó para dar paso a su presentación. Luego de aquella controversia, donde padre y hermano de esta famosa, Pepe y Leonardo Aguilar, respectivamente, salieron en su defensa; la representante de regional mexicano ha buscado cerrar este capítulo y enfocarse de lleno en sus compromisos profesionales. De hecho, ya ofrece conciertos en solitario cuando antes se presentaba al lado de los mencionados miembros de su familia. angela aguilar besame mucho amazon music Credit: Cortesía SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Quizá la experiencia agridulce que vivió Ángela Aguilar con el presunto romance evitará que en en un futuro se muestre públicamente con alguna pareja sentimental. Solo el tiempo dirá cuál será la decisión que tome al respecto. Mientras tanto, continúa disfrutando de sus éxitos.

