Reportero de Un nuevo día tuvo coronavirus: “Me quería arrancar la piel”

SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN

Ángel Villagómez, reportero de Un nuevo día (Telemundo), narró a través de las redes sociales cómo fue su calvario al dar positivo al coronavirus. “No tenía nada, tenía defensas altas, sin ningún tipo de problema y me atacó en el sistema respiratorio”, relató el ecuatoriano, quien antes de ser reportero trabajaba como contador en un despacho. “Tampoco podía oler. Entré en un ataque de pánico, me afectó mucho emocionalmente”.

Su tormento no terminó ahí, pues Villagómez tuvo una crisis respiratoria tan grande que estuvo a punto de ser hospitalizado. “Un día me estaba ahogando, tuvimos que llamar a la ambulancia”, contó con la voz entrecortada el reportero. "Cuando me tocó bajar, sentí que no iba a ver a mi familia más, que todo terminaba ahí, pero me llegó el oxígeno. [Fue obra de] Dios”.

Image zoom Instagram

El oxígeno llegó, pero Villagómez tuvo que enfrentar un nuevo síntoma. “Un día me levanto y tenía la cara manchada”, comentó el corresponsal, que sueña con convertirse en el Jimmy Fallon latino. “Pasé tres días que no podía dormir y me quería arrancar la piel, me puse sábila en el cuerpo y eso me calmó un poco”.

Pero, sin duda, quien lo ayudó a superar el trance fue su familia, Dios y el pensamiento positivo. “Esta enfermedad es muy mental. Si tiene la COVID-19 no vea noticias y dejen a personas negativas”, aconsejó Villagómez, quien aún tiene algunas secuelas y está libre del virus. “El poder de la oración es grande”.