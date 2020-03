Ángel del Villar y Cheli Madrid serán papás de una niña a la que llamarán Ángela Un mes antes de su esperada boda, la cantante mexicana Cheli Madrid y el empresario musical Angel del Villar se enteraron de que estaban en la dulce espera y aunque esperaban un varoncito, están más que felices con la próxima llegada de una nueva princesa. By Isis Sauceda / L.A. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La cantante mexicana Cheli Madrid y el empresario Ángel del Villar, que se casaron el mes pasado, darán la bienvenida a una niña el próximo septiembre. Así lo confirmó a People en Español la feliz pareja, quien la tarde del miércoles explicó que sus sospechas de que iba a ser un varón estaban equivocadas y que por tanto su primer bebé como pareja será una nena. “Desde un principio pensábamos que iba a ser niño. Yo cuando estaba más joven pensaba: ‘Yo quiero que mi primer bebé sea una niña’, porque yo soy la primera de mi mamá y a mí me tocó cuidar de mis hermanos, así como otra mamá. Las mujeres somos más maternales, cuidadosas. Pero cuando pensé que iba a ser niño, dije ya quiero un niño. Ya estaba enamorada de un niño”, explicó Cheli. “Nos enteramos que va a ser niña, fue una sorpresa completamente. No lo esperábamos para nada”. Sin embargo, ya habían decidido el nombre para una niña y no para un varoncito como lo deseaban. La pequeña heredera se llamará Ángela, en honor a su papá. “[Me siento] muy contento, muy emocionado. Para mí esto es experimentar de nuevo todo el proceso [de ser papá], nunca lo he experimentado al cien por ciento”, dijo Ángel, con una imborrable sonrisa. Image zoom Ángela será la cuarta mujercita para el empresario, que además tiene dos varones de relaciones previas y, según la cantante, está listo para cambiar pañales y levantarse por las noches a darle de comer. “Para mí es una emoción muy grande, más que nada en un capítulo nuevo. Ya llegas a cierta edad donde estás más enfocado, en plan familiar, en hacer realmente un futuro”, dijo el emocionado papá. “[Quiero] disfrutar todo el proceso, porque con mis otros hijos, por compromisos de trabajo o equis [cosa] no pude disfrutarlo al cien por ciento”. Hasta el momento no se ha perdido ningún detalle y en este momento de cuarentena está más que nunca cuidando al máximo de sus dos mujeres en casa. Image zoom La mamá primeriza, que no planeaba tener bebés aún, está disfrutando de esta inesperada nueva etapa de su vida sin descuidar su carrera profesional. “Yo veo a tantas mamás cantando y todavía trabajando. Recuerdo que me acababa de enterar de que estaba embarazada cuando salió lo del Súper Bowl y estaba JLo [Jennifer López] y estaba Shakira y le dije: ‘Ves babe, sí voy a seguir cantando”, comentó. “[El embarazo] lo veo como un pequeño descanso de estar en gira y fuera de casa, entonces vamos a provechar estos momentos para escribir, para grabar, para planear los siguientes proyectos”, agregó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Entre ellos está el vídeo musical del tema “En mi destino estabas tú”, que se estrenará este viernes y con el cual celebrará un mes de casados. Y para festejarlo, la pareja decidió compartir los momentos más significativos de su relación con sus seguidores a través del vídeo. “Podrán ver desde el compromiso, la boda, hasta esta noticia del bebé y otras cosas íntimas que no hemos compartido”, adelantó el empresario. “Para mí fue muy importante [el vídeo] porque queríamos dárselo a la gente”. Cheli y Ángel se casaron el pasado febrero en una en una ceremonia íntima y ultraprivada, a la que solamente asistieron 75 personas. “Estamos rodeados de gente que nos quiere”, aseguró el empresario. Advertisement

