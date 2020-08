Anel Noreña revela que los hijos que tuvo con José José ya cobraron parte de la herencia del cantante Anel Noreña revela algunos detalles de los bienes que recibieron sus hijos Marysol y José Joel Sosa, como parte de la herencia de su padre José José. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tras la muerte de José José se suscitaron una serie de conflictos entre sus hijos, Marysol, José Joel y Sarita Sosa; particularmente, quedaron en el aire los asuntos relacionados con los derechos de imagen y canciones de El Príncipe de la Canción, así como con sus bienes materiales y monetarios. Ahora, Anel Noreña, madre de los vástagos mayores del cantante, revela la situación en términos de la herencia para ellos. “Lo que José [José] dictó para ellos [Marysol y José Joel] va a ser para ellos”, advirtió Noreña al programa mexicano de televisión Hoy (Televisa). “Es de ellos y será de ellos”. RELACIONADO: ¡Familiares de José José contra el supuesto hijo del cantante! Image zoom La exmodelo explicó que algunos bienes fueron entregados a sus hijos cuando el intérprete de “La nave del olvido” aún estaba con vida. Además, también les fueron legadas parte de las regalías por sus canciones de las que cobran la parte que les corresponde; aunque no reveló cuál es el porcentaje de distribución para cada uno. Image zoom Agencia Mexico “Sí, los muchachos [ya cobraron parte de su herencia], porque él [José José] se los dejó a ellos”, agregó. “Ellos son los que están cobrando, entonces ¡qué bueno! ¡Qué bueno que vean que su papá no los dejó desprotegidos! Eso para su corazón y para su alma es muy importante”. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Anel Noreña reiteró su interés por escribir un libro donde relate las experiencias que vivió junto a José José, quien fuera “mi único amor”. “Sino un libro, por lo menos un cuadernito delgado, bonito; con muchas anécdotas, de cómo se me resolvieron, cómo hoy las vivo. Pero son mis experiencias en el amor, y mi amor fue él”, explicó. “Fue muy hermoso, tanto, que se quedó en mi corazón y en mi alma para toda la vida. Entonces, la verdad, nunca tuve necesidad, ni nunca tuve que recordar el amor sino para decir, ¡híjole!, si tú hubieras llegado a mi vida antes, no me hubiera divorciado”.

