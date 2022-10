Anel Noreña revela distanciamiento con su hija Marisol Sosa: "No merezco lo que me están haciendo" Tras los rumores de una ruptura de Anel Noreña, segunda esposa de José José, y su hija Marysol Sosa, la exmodelo revela lo que ocurre. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde hace varios meses, surgió el rumor de que había una ruptura entre Marysol Sosa con su madre Anel Noreña y su hermano José Joel. Ante ello, la segunda esposa de José José fue cuestionada al respecto, quien confirmó el distanciamiento aunque asegura que "ya no me acuerdo" de la razón del conflicto con su hija. Eso sí, dejó claro que le parece un trato incorrecto. "Ustedes ven lo que está pasando, no se los tengo que decir", mencionó a los medios de comunicación. "Aunque haya sido la peor mamá del mundo, que juro no lo fui, no es justo lo que me está haciendo", continuó. "No [hablo con ella]. Es lo que digo, no creo merecerme lo que me están haciendo". La famosa asegura que tiene la esperanza de que todo se arregle muy pronto y está dispuesta a olvidar cualquier agravio de su hija; ahora solamente está realizando diversos proyectos relacionados con El príncipe de la canción de la mano de su primogénito José Joel. "Me consuela, digo 'a lo mejor están haciendo un viaje muy largo; pero a la mejor algún día regresan'. No sé", confesó. "Que más quisiera una madre que darlo todo por los hijos y que estuvieran a todas margaritas [muy bien]. Los hijos, Dios me dio dos hijos. Ya están grandes los dos. Pepe y yo estamos en el mejor momento e invitándolos a todos los eventos, para ver si en alguna de esas ya le bajan al ego y pueden convivir. No sé, pero la amo. El día que nos veamos y me estire los brazos". Marisol Sosa and her mother Anel Noreña Credit: Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tras haberse dado a conocer que Anel Noreña es la heredera universal de José José, está llevando a cabo una serie de acciones encaminadas a honrar la memoria del fallecido cantante. Solo el tiempo dirá si logra limar asperezas con Marysol Sosa.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Anel Noreña revela distanciamiento con su hija Marisol Sosa: "No merezco lo que me están haciendo"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.