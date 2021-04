¡Cámaras captan in fraganti a Anel Noreña en paños menores! ¡La exposa de José José luce estupenda a sus 76 años! Aquí está la prueba... Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Después de acaparar titulares al convertirse en la heredera universal del príncipe de la canción, la exesposa de José José vuelve a ser el centro de la noticia después de ser captada por las cámaras en paños menores. La mamá de José Joel y Marysol participa ahora en el concurso televisivo de Las estrellas bailan en Hoy y muestró sin pudor la estupenda figura con la que cuenta a sus 76 años de edad muy bien llevados. "Agarré in fraganti a Anel con su traje de baño, se va a asolear en la terraza de Televisa acabando el programa Hoy. ¡Miren lo que se comía José José!", escribió la periodista Shanik Berman bajo el clip que compartió en su cuenta de Instagram. "¿A dónde vas Anel, que te vas a ir a asolear, mami?", preguntó Shanik Berman a la famosa actriz, quien fue reconocida modelo en los años setenta. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "A asolear a la terraza, porque eso me da un vigor a mis piernas increíble y el otro día se me lastimaron con el ensayo mi amor, voy a bailar, y tengo que bailar muy bien…", contestó la encantadora Anel, orgullosa de su figura con un mínimo y ceñido atuendo en negro. "Te amo Anel, te amo…", dijo ante las risas de la actriz la periodista, quien lo compartió desde sus redes. Fue en 2019 que Anel Noreña se incorporó al plantel de Hoy. Así la recibió entonces Andrea Lagarreta: "Estamos de manteles largos porque hoy le damos la bienvenida a una compañera nueva, en Hoy estamos de fiesta. ¡Anel, bienvenida!"

View image ¡Cámaras captan in fraganti a Anel Noreña en paños menores!

