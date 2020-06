Anel, la ex de José José, quiere que sus cenizas reposen junto a los restos del cantante La segunda esposa de José José ya está en trámites para que sus restos estén junto a los del cantante. ¿Qué está haciendo para conseguirlo? Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Es bien sabido que Anel Noreña, segunda esposa de José José y madre de su dos hijos mayores Marysol y José Joel Sosa, no se volvió a casar y ha mencionado que el gran amor de su vida fue el Príncipe de la Canción. Ahora, la exmodelo ha exteriorizado el deseo de que sus cenizas reposen junto a las del cantante en el Panteón Francés de Ciudad de México. Image zoom “Dije ‘no mi reina, tú con tu marido [en la tumba]’, bueno, mi exmarido, pero ante Dios es mi marido. Nos vemos desde aquí y luego ya nos vemos en el cielo”, dijo Noreña al programa de televisión mexicano Ventaneando (TV Azteca). “Yo quepo perfectamente ahí [en la cripta de la familia de José José]”. RELACIONADO: Fallece José José ante la sorpresa de sus familiares mexicanos Image zoom Agencia México Con el fin de lograr su cometido, la actriz visitó a Malicha Ortiz, la prima del intérprete de “La nave del olvido” y quien tiene los derechos a perpetuidad de la tumba familiar, para hacer la petición formal. “Estoy como beneficiaria. El lugar está a perpetuidad; lo compró mi papá desde que murió mi abuelo. Ya se cambió el título, ahora el propietario es uno de mis sobrinos, el mayor”, explicó Malicha Ortiz a la misma emisión. “Como no podía venir de Querétaro, me dio una carta desde que se supo que Pepe [José José] había fallecido y con eso fue con lo que arreglamos las cosas en el panteón”. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De momento, solo falta que Anel Noreña reciba el documento correspondiente para formalizar su estancia perpetua al lado de José José. “Vamos a tener, creo, una respuesta por parte de Sergito [el actual propietario]”, mencionó Noreña. “Para ella, para mí y para mis hijos de decirles ‘quiero que esto suceda’ porque he tratado el tema nada más así, pero ahorita le estamos dando forma”. “En esa placa [de la tumba] aparecemos nosotras dos [Anel y Malicha]”, confirmó la prima.

