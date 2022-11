Integrante de Duran Duran revela que padece cáncer y "no hay cura" Andy Taylor padece cáncer en etapa 4 por lo que sus condiciones de vida son limitadas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado fin de semana, se dio a conocer que Andy Taylor, guitarrista de Duran Duran, sufre un avanzado cáncer. Los hechos ocurrieron cuando la famosa agrupación británica ingresó al Salón de la Fama del Rock and Roll; ahí, los otros integrantes revelaron que su compañero sufría esta enfermedad en etapa 4, por lo tanto, "no hay cura". Así, Simon Le Bon, vocalista, dio pie a la lectura de una carta realizada por el músico como una forma de honrarlo y tenerlo presente en tan importante momento de su larga trayectoria profesional. De hecho, dejaron claro que su compañero estaba "decepcionado" y lamentaba mucho no poder estar presente en un momento tan especial para la banda. "Hace poco más de cuatro años me diagnosticaron cáncer de próstata metastásico en etapa 4. Muchas familias han experimentado la combustión lenta de esta enfermedad y, por supuesto, no somos diferentes", dice el mencionado escrito. "Aunque mi condición actual no es amenaza inmediata para la vida, no hay cura. Recién me iba bien con un tratamiento sofisticado para extender mi vida, hasta hace una semana, cuando sufrí un revés". Roger Taylor, Nick Rhodes, John Taylor and Simon Le Bon of Duran Duran Credit: Emma McIntyre/Getty Images for The Rock and Roll Hall of Fame SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En el texto, Taylor deja claro que siempre había soñado con este momento y ahora, por sus circunstancias, no podría cumplir con ese deseo. "Realmente lo siento. Que no quede ninguna duda de que estaba entusiasmado con todo el asunto, ¡incluso compré una guitarra nueva! Estoy muy orgulloso de estos cuatro hermanos; estoy asombrado por su durabilidad y estoy encantado de aceptar este premio. A menudo dudaba que llegaría el día. Estoy muy contento de estar aquí para ver el día", concluyó. Andy Taylor Andy Taylor | Credit: Robin Platzer/FilmMagic Al final del evento, Simon Le Bon dejó claro que tanto él como los otros miembros, Nick Rhodes, John Taylor y Roger Taylor, están devastados por la noticia, pero seguirán trabajando como una forma de honrarlo. "Uno de nuestra familia no estará presente por mucho tiempo. Queremos mucho a Andy. No me quedaré aquí llorando ni nada, eso sería inapropiado, pero así es como me siento", expresó a los medios de comunicación.

