Andy García será la estrella de nueva versión de la comedia Father Of The Bride Andy García tendrá el papel estelar de 'padre de la novia' en la nueva versión de la popular comedia Father Of The Bride, antes protagonizada por el comediante Steve Martin. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Andy García regresa a la gran pantalla en una nueva versión de la comedia Father Of The Bride (o El padre de la novia). El actor cubano interpretará el rol que hizo famoso el comediante Steve Martin en la comedia del mismo título en 1991. García también será productor ejecutivo de la película. La estrella de 64 años será protagonista de esta nueva versión de Warner Brothers de la clásica historia que ha tocado los corazones de múltiples generaciones. La primera película de Father Of The Bride fue protagonizada en 1950 por Spencer Tracey y Elizabeth Taylor. Esta vez la familia será cubanoamericana, dando un nuevo giro a la trama. The Hollywood Reporter reveló la noticia. La compañía productora de Brad Pitt, Plan B, producirá la película y Gaz Alazraki (de Club de Cuervos) será el director. "Estoy muy emocionado de unirme a The Father of the Bride, una película adorada que ha traído tanta alegría a tantas personas a lo largo de los años, y de poder representar mi cultura y herencia cubana en esta historia", dijo García a The Hollywood Reporter. Andy Garcia Image zoom Credit: (David Livingston/Getty Images) El histrión ha brillado en películas como la tercera parte de El padrino junto a Al Pacino, Ocean's Eleven con George Clooney, Cuando un hombre ama a una mujer junto a Meg Ryan, y The Lost City, sobre la vida del legendario músico cubano Arturo Sandoval. También cautivó en el rol de Fernando, el amor de Cher, en el musical Mamma Mía 2. Andy Garcia Image zoom Credit: (Jeff Spicer/Getty Images) La historia cuenta cómo un padre debe acostumbrarse a la idea de que su hija se irá de la cocina y comenzará una nueva vida con su esposo. El elenco de la versión de 1991 —que incluye también a la actriz Diane Keaton como 'la madre de la novia'— se reunió en septiembre del 2020, evento que fue grabado y trasmitido por Netflix. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Andy García Image zoom Credit: (Steve Granitz/WireImage) Sin duda alguna Andy García hará de esta nueva versión por estrenar algo memorable y pondrá sabor latino a la trama.

