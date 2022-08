Andrés Tovar enfrenta rumores de embarazo de su novia Maite Perroni Una nueva polémica en torno de Maite Perroni ha surgido y se asegura que espera a su primer bebé junto a su novio Andrés Tovar ¿será verdad? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En octubre de 2021, Maite Perroni anunció su noviazgo con Andrés Tovar; desde entonces, la pareja se ha mostrado públicamente muy enamorada. Ahora, tras darse a conocer unas fotografías donde la actriz aparece con ropa holgada y supuestamente tocándose el vientre, se han desatado especulaciones sobre un posible embarazo en la actriz. Ante ello, el productor hizo frente a los rumores y habló directamente de la situación. "No es cierto, es falso, Maite no está embarazada", aclaró Tovar al diario mexicano El Universal. "Tenemos muchos planes juntos, por supuesto, pero les iremos platicando y contando de nuestra voz. Y compartiendo con los fans de Maite, con el público, con los medios [de comunicación] en cuanto así se vayan dando. Pero es falsa esa información que se difunde". El responsable de la emisión Acércate a Rocío reiteró el amor que existe entre ellos, pero dejó claro que su relación no tiene prisa alguna porque van dejando de todo se desarrolle naturalmente. "Estamos muy enamorados, iremos paso a paso y de la mano de Dios", concluyó. Por su parte la protagonista de la película La octava cláusula ya había enfrentado esos rumores con una imagen donde aparece comiendo un panecillo. "Es pan dulce nomás", mencionó en aquel momento. "Y pura felicidad". Maite Perroni & Andres Tovar Credit: Instagram/@maiteperroni SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La posibilidad de un embarazo de la actriz ha sido un asunto recurrente desde que inició su romance con Andrés Tovar. Pese a ello, Maite Perroni no le da importancia a las controversias a su alrededor y prefiere concentrarse en sus proyectos de cine y televisión. Solo el tiempo dirá si la pareja decide casarse y convertirse en padres.

