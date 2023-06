Esto se sabe sobre la salud de Andrés Parra, quien interpretó a Pablo Escobar, tras sufrir accidente Andrés Parra tuvo un importante accidente que lo mantiene hospitalizado. Aquí todos los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras formar parte de las celebraciones por el Día Internacional de la Bici, Andrés Parra sufrió un accidente que le ocasionó diversos problemas; por lo cual, tuvo que se hospitalizado. Fue el intérprete de Pablo Escobar en la serie Escobar, el patrón del mal, quien dio a conocer la noticia de lo ocurrido. "A todo marrano le llega su diciembre! Ñeramenta hermosa hoy me tocó a mi. Después de 10 años montando bici celebro el Día Internacional de la Bici con mi 1era caída 'seria'", mencionó Parra en su cuenta de Instagram. "Tres fracturas en la mano izquierda, dedito meñique, metacarpianos 4 y 5, uno de los cuales q requiere cirugía. ¡Me siento demasiado pro! ¡Lojamo cochinadas! ¡Manden fuaaaaaaaaah!". El actor acompañó el mensaje con una imagen donde se le ve en la cama de un hospital con la ropa correspondiente, cubrebocas y una mano con sangre. No dio mayores detalles de cuanto tiempo permanecerá en el sanatorio o cuáles serán los pasos a seguir para su recuperación. Pese a ello, las reacciones no se hicieron esperar por parte de sus fanáticos. Andrés Parra Andrés Parra | Credit: Instagram/@soyandresparra SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Sólo existen dos tipos de ciclistas… bienvenido a los que ¡ya se cayeron! A mejorarse pronto"; "¡Mi héroe! Que no disimulen mucho las marcas del impacto, que eso imprime carácter. Recupérate al ritmo mágico, querido"; "¡Jajajaja Andrés! Mejórate que bueno que andas bien. Cuídate mucho"; "¡¡¡¡¡Parra!!!!! Muy 'pro'. Mejórate pronto"; "¡Bendiciones al jefe de esta ñeramenta! ¡La mejor energía para la recuperación!"; "Todo el fuaaaaaaaah"; "Cara de… que susto. Te mando mucho amor, que te recuperes pronto", y "¡Ay por dios Andrés! ¡Espero que ¡todo salga bien!", fueron otros comentarios. Quizá más adelante, tal como informó sobre el accidente, Andrés Parra ofrezca mayores detalles de su proceso de recuperación. Habrá que esperar; mientras tanto, todo parece indicar que continuará internado.

