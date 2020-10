Close

"Ahora me tocó vivirlo a mí", confiesa Andrés Palacios, quien dio positivo al coronavirus Tras practicarse los exámenes obligatorios para el elenco de la telenovela Imperio de mentiras, Andrés Palacios resultó contagiado con el virus. ¿Qué medidas está tomando el actor? Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Los contagios de coronavirus siguen a la orden del día. Cada día son más los casos confirmados con el virus en el medio artístico. En esta ocasión, Andrés Palacios es uno de los afectados. El protagonista masculino de la telenovela Imperio de mentiras reiteró la información, luego de que la productora de dicho melodrama Giselle González la diera a conocer. RELACIONADO: ¿José Ron tiene COVID-19? El actor responde Image zoom Mezcalent.com “Estoy muy sorprendido de cómo, justo este tema de la pandemia, ha podido provocar la empatía e importancia por los demás. Ahora me tocó vivirlo a mí, de este lado”, mencionó Palacios en un video que publicó en su cuenta de Instagram. “No estoy mal. Tengo, sí, una serie de síntomas complicados. He tenido que estarme haciendo las pruebas correspondientes y, eventualmente, corroborarlas para ver cómo va avanzando esto”. Aprovechó para dar un mensaje de agradecimiento a quienes se han preocupado por su estado de salud. Pidió seguirse protegiendo porque “así como yo” que ha sido muy responsable, no “estamos exentos”. Confirmó que seguirá recuperándose en su hogar. https://www.instagram.com/tv/CGqYi3ig8Yw/ Por su parte, la productora explicó que el resultado fue derivado de los exámenes semanales que se practican como parte de los protocolos de seguridad que se aplican en Televisa. “Sí, lamentablemente [Andrés Palacios] dio positivo”, confirmó González al programa de radio mexicano Todo para la mujer (Radio Fórmula). “Hacemos constantemente pruebas. Tenemos un monitoreo. Luego presentó síntomas y empezó con un dolor de cabeza que ha sido constante y estamos en espera de las demás pruebas”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De acuerdo con Giselle González, el chileno permanecerá en cuarentena tal como solicitan las autoridades médicas. Dejó claro que las grabaciones tuvieron que detenerse momentáneamente, pero “estamos adelantando en otras cosas y esperamos retomar labores esta misma semana”. Además, cuenta con un respaldo de capítulos para continuar sin problemas al aire. “Está en su casita; está relajado, tratando de llevar esto y que todo sea bueno, y no tenga ninguna complicación”, agregó. “Hasta ahorita él se siente bien, tiene dolor de cabeza nada más”. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

