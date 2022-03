Presidente de México aclara si Belinda irá a la cárcel por deuda con Hacienda Los rumores sobre una importante deuda de Belinda con el fisco han quedado despejados por el propio presidente de México. ¿La cantante pasará tiempo en prisión como ha ocurrido con otros famosos? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los rumores de que Belinda tiene un importante adeudo con el fisco, que incluso fue la razón de su ruptura sentimental con Christian Nodal, han sido confirmados por el propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador; quien recibió el apoyo de la cantante y estuvo presente en el cierre de campaña interpretando algunos temas. Ante ello, el mandatario fue cuestionado sobre un posible respaldo a la intérprete de "Amor a primera vista" con respecto a otros deudores, a lo que respondió que no. Sin embargo, como en otros tiempos, algunos famosos fueron llevados a prisión por no pagar impuestos, el jefe del ejecutivo explicó si sería así en este caso. "Hace como dos días, salió lo de una cantante, Belinda, y ella tiene un juicio en el SAT (Sistema de Administración Tributaria) y lo está defendiendo pero no vamos a irnos sobre Belinda", aclaró AMLO a los medios de comunicación en su informe diario conocido como La mañanera. "Se ha estado avanzando para que no haya privilegios fiscales porque antes era común perseguir o encarcelar a un artista famoso, famosa, y aparentar de que se estaba combatiendo la evasión fiscal y a los de mero arriba no se les tocaba". Como parte de las promesas de campaña de Andrés Manuel López Obrador fueron combatir la corrupción en todos los niveles, se le cuestionó si eso se aplicará con las figuras del espectáculo y en este caso con la protagonista de la telenovela "Cómplices al rescate". "Un artista puede tener problemas con el SAT, pero nunca va a ser igual que las grandes corporaciones que dominaban, que tenían secuestrado al gobierno y que no pagaban impuestos ", concluyó. Andrés Manuel López Obrador y Belinda Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según registra una publicación del Diario Oficial de la Federación de diciembre de 2021, Belinda tiene un adeudo de 7.2 millones de pesos (345 mil dólares aproximadamente). Habrá que esperar para saber cómo cubrirá este adeudo.

