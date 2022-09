Presidente de México pide que Belinda y Christian Nodal estén juntos de nuevo Andrés Manuel López Obrador, presidente mexicano, dio a conocer su intención de que Belinda y Christian Nodal puedan volver a reunirse. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En febrero de 2022, Christian Nodal dio a conocer el término de su relación sentimental con Belinda. A partir de entonces, cada uno de los cantantes ha tomado su camino. De hecho, el representante de regional mexicano que muestra públicamente con su actual novia Cazzu; mientras la intérprete de "Amor a primera vista" está enfocada en sus proyectos profesionales que está llevando a cabo en España. Cuando todo parecía indicar que este capítulo quedaría atrás para los involucrados, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer su interés de que la expareja sentimental vuelva a reunirse para ofrecer un concierto en el Zócalo de la capital azteca. "No sé quien me dijo que había otro artista famoso, Christian Nodal, que quería participar y no cobrar, sería buenísimo", expresó López Obrador en su conferencia de prensa matutina conocida como La mañanera. "Nada más que estaba yo informándome de que era compañero de Belinda, y Belinda se ha portado muy bien con nosotros". Christian Nodal y Belinda Christian Nodal y Belinda | Credit: Alberto E. Tamargo/Sipa USA/The Grosby Group (2) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cuando el mandatario se enteró que la pareja estaba separada quiso ser comprensivo con la también actriz y evitar incomodarla de alguna forma. "¿No están peleados? Porque nosotros no queremos hacerle un desaire a Belinda, a lo mejor los invitamos a los dos", mencionó. Andrés Manuel López Obrador tuvo esta idea luego de que el Grupo Firme ofreciera una presentación en el mencionado lugar, donde ahora reside. "Ayer fu un día extraordinario. Estuve muy contento, vi el concierto. Me asomé por la ventana; cuánta gente, cuántos jóvenes, 250, 280 mil, y en santa paz, eso sí, algunos desmayados, porque llegaron algunos desde la mañana y no se movieron para no perder el lugar, pero eran ríos de gentes, me da mucho gusto eso", concluyó. Habrá que esperar para saber si Belinda y Christian Nodal acceden a tan importante invitación.

