Viuda de Andrés García, Margarita Portillo, revela la herencia que recibió tras leer testamento del actor Margarita Portillo, la viuda de Andrés García, cuenta cuánto heredó del actor tras lectura de su testamento. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Andres García Credit: Medios y Media/Getty Images La lectura del testamento de Andrés García se realizó el 19 de junio. Su fortuna se repartirá por partes iguales entre su viuda Margarita Portillo, su hijastro Andrés Portillo, su hermana Rosa García y su primogénito Andrés García Jr. Los herederos recibirían cada uno 25 por ciento del dinero. Acompañada de su abogado Roberto Flores Treviño, la viuda del actor habló de su herencia. "Dispone el testador que todos sus bienes de valor, tales como alhajas, autos, ropa, algún efecto de comercio, muebles en general, o cualquier otro bien susceptible de ser traspasado por vía hereditaria pasará a favor de la señora Margarita María Portillo Castrejón", leyó Portillo ante las cámaras de Ventaneando. "Lega el testador los derechos de propiedad intelectual, biográficos, de imagen, y cinematografía a la señora Margarita María Portillo Castrejón", añadió. La viuda también heredará "los derechos y regalías de las repeticiones de series de televisión y telenovelas". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Andres Garcia Credit: Arnaldo Magnani/Getty Images Andrés García actor dejó fuera de su testamento a sus hijos Leonardo y Andrea García. Margarita Portillo es la albacea de su fortuna. "La señora Margarita, que es la albacea, ya instruyó al notario para que empiece a hacer una investigación y ya una vez que termine esa investigación, que tengamos la cuantificación de los bienes de la masa hereditaria, entonces podremos proceder al avalúo, y ella pasará a la repartición de los mismos", dijo su abogado.

