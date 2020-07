Andrés García se divorcia a sus casi 80 años: aclara que su "bombita [sexual]" todavía funciona El actor ha revelado anteriormente que ha tenido relaciones con unas 1,600 mujeres ¡y parece que va por más! Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Andrés García dejó a todos boquiabiertos cuando reveló que a sus casi 80 años se ha divorciado de su mujer de casi dos décadas. Pero eso no es todo: el actor nacido en República Dominicana -y que según el runrún ha tenido relaciones con más de 1,600 mujeres- asegura que a pesar de haber padecido de cáncer de próstata y de tener una prótesis en el miembro viril, está más que listo para la próxima mujer de sus sueños. Así lo dejó claro el galán de cine y televisión de su separación de Margarita Portillo, con quien estuvo casado durante 20 años, según revela el Despierta America (Univision). “Estoy en trámite de divorcio, traté de que ella estuviera de acuerdo y hablé con ella varias veces y aparentemente pues parece ser que a la mera hora no le parece", explicó sobre su divorcio el estelar de novelas como El privilegio de amar y Tú o nadie al mencionado programa. “Traté de que ella entendiera que es mejor quedar como buenos y grandes amigos a quedar en malos términos, pero es difícil”. “La bombita [sexual] funciona", prosiguió para entrar ya en materia de su masculinidad. "El problema ahora es el coronavirus, no te puedes relacionar así como así, yo no lo he encontrado la solución todavía a eso, quisiera encontrársela, pero todavía no se la veo, porque te arriesgas a contagiarte, [pero] estoy esperando a que llegue", Image zoom Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “El doctor me dijo que dura toda una vida, luego otro que dura más de 15 años, pero a mí ninguna me ha durado más de siete”, explicó recientemente el actor a ListinDiario.com para explicar que la prótesis que le instalaron no le ha dado el ancho. García superó un cáncer de próstata y según ha confesado casi le quitó la vida cuando dos enormes tumores que tenía se extendieron casi hasta su tracto urinario, según una biografía de su sitio oficial andresgarcia.com En su libro El consentido de Dios, el actor narraba las distintas formas en que ha puesto su cuerpo a prueba durante los años, que incluyen nadar con tiburones y filmar peligrosas escenas de acción en múltiples cintas. ¡Vaya!

