Andrés García revela que sufre mortal enfermedad El diagnóstico sobre la salud de Andrés García no es alentador, según él menciona. Incluso, ya tiene el testamento listo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, se dio a conocer que Andrés García sufrió un importante problema de salud que lo llevó al hospital. Su afección fue tal, que el actor dio a conocer que estaba próximo a morir; sin embargo, ha logrado salir del hospital y explica cuál es su verdadero estado de salud y por qué estuvo internado en un sanatorio de Acapulco, México, donde radica desde hace varios años. El protagonista de la película Pedro Navajas confesó que sufre cirrosis "Mentiría si dijera que bien", mencionó García al programa mexicano de televisión De primera mano (Imagen TV). "Me estaba muriendo, muriendo, muriendo. No hice caso, porque tampoco soy muy obediente. Desde hace muchos años, amigos doctores me recomendaron, porque las parrandas eran de muchos días, 'bájale Andrés porque te puede dar cirrosis y la cirrosis mata'. No hice caso y ahora resulta que tengo cirrosis. Es una cosa terrible". De acuerdo con el exmodelo la situación es grave y también sufre de otros padecimientos que hacen más complicado su estado de salud y tuvo alucinaciones que lo hicieron golpearse en la pared y pérdidas de memoria. "No sé si por la cirrosis también he perdido la memoria inmediata y he perdido el oído, casi no oigo", explicó. "Me empecé a sentir mal, muy débil. Ya tenía como una semana con unos dolores en los hombros, nudillos, omoplatos y en varias partes del cuerpo. De hecho, creo que tengo roto un par de huesos porque ya no he querido ir al hospital porque estoy harto de hospitales", continuó. "¿A qué se debe esto? No sé. Me estaban dando unas pastillas que son buenas para tranquilizarse, un ansiolítico y otras cosas nuevas, más modernas. Resulta que amanecía golpeado todos los días y sangre en la cama, en el piso, en el buró". Andres Garcia Credit: JC Olivera/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Andrés García revela que ha tenido otros episodios que no recuerda y los estudios médicos no le han dado una respuesta de su afección, pero se confiesa preocupado y está preparando su testamento. Como vivía solo, ahora lo cuidará Margarita, su última pareja sentimental.

