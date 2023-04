Andrés García: solo uno de sus hijos acudiría a su funeral Margarita Portillo, viuda del actor, reveló que al final de sus días el actor quiso reconciliarse con sus tres hijos. "Solo uno aceptó". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Andres Garcia Credit: Francisco Morales/ Eyepix Group/Future Publishing via Getty Images Aún no se cumplen ni 48 horas desde el fallecimiento del actor Andrés García y ya en Acapulco, México, se alistan los preparativos para los funerales del galán de telenovelas y cine nacido en República Dominicana que nos dejó el martes 4 de abril a las 3:07 PM, hora de dicho puerto, a sus 81 años. Poco a poco comienzan a filtrarse noticias de cómo fueron sus últimas horas al lado de su mujer de 25 años, Margarita Portillo, y los recuerdos de decenas de compañeros del espectáculo que con cariño lo recordaban. Pero una de las más grandes interrogantes que rodean a su fallecimiento es si estarán presentes o no los tres hijos del actor en su funeral. Ellos son Andrea, Andrecito y Leonardo " El oso" García, el menor de los tres, con quienes al protagonista de Chanoc (1967) e incontables cintas clásicas, estuvo distanciado e llegando incluso a los enfrentamientos mediáticos. La viuda del fallecido fue quien día antes del deceso contó al periodista Gustavo Adolfo Infante que García había decidido reconciliarse con sus hijos pero que solo uno de ellos había accedido a la iniciativa de su padre. "Solo uno aceptó y dos no aceptaron'", exclamó Portillo en la entrevista publicada el pasado 29 de marzo, quien no quiso revelar el nombre del vástago de García que al parecer estaría dispuesto a enterrar el hacha. Ese miércoles Andrea García publicó este mensaje en sus redes dedicado a su padre: Leonardo "El oso" García y su hermana Andrea, en 21 de junio de 2013, durante el estreno de la obra Perfume de Gardenia, que encabezaba su padre, Andrés García, en Ciudad de México. Leonardo García y Andrea García Credit: Mezcalent En un reporte del mencionado periodista mexican Gustavo Adolfo Infante —quien se contaba entre los amigos de Andrés García— se observan las coronas de flores enviadas en honor al artista por la cantante Anahí que rezaba: "Te amo para siempre", así como otra enviada por el marido de la artista, el Senador mexicano Manuel Velasco Cuello. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Posteriormente, dicho periodista entrevistó a Leonardo García quien admitió que echaba mucho de menos a su padre. "Tú sabes que yo amo a mi padre, siempre ha sido mi Capitán América", exclamó. "Lo extraño mucho también. Así es (lo tengo que aprovechar), como él a mí". Aparentemente Leonardo es el único de los tres que estará presente en los funerales y al cierre de esta nota ya se encontraba en el estado de Guerrero. En cuanto a Andrea, quien vive en Los Ángeles, CA., y a su hermano Andrecito, residente en Miami, FL. se desconoce si se desplazarán hasta ahí y por el momento no se han manifestado en redes.

