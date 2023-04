Muere Andrés García a los 81 años El legendario actor Andrés García murió en su mansión de Acapulco, Guerrero a los 81 años de edad. ¡En paz descanse! Los detalles aquí Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Andres Garcia Andres Garcia | Credit: Mezcalent.com El actor de raíces dominicanas Andrés García murió en su casa en Acapulco, Guerrero tras varias semanas convaleciente. Su esposa Margarita Portillo ya había dado indicios de que el artista estaba muy delicado de salud. Tras detectarse que padecía cirrosis hepática, el actor nacido en República Dominicana tuvo complicaciones que lo llevaron al hospital, de hecho a finales del 2022, García tuvo su primera caída mientras estaba en su casa. Si alguien se preocupó por García, fue Anahí. Portillo contó en el programa Ventaneando en enero que la RBD visitó a su esposo, y lo ayudó a conseguir la sangre que necesitaba para una transfusión. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Necesitaba urgentemente ya otra vez sangre, y no habíamos podido conseguir, y fue con la ayuda de Anahí, que presionó y puso mucho empeño para obtenerla", dijo. Según explicó, "desde hace muchos años" García [padecía] una enfermedad por la que "su médula ósea [destruía] los glóbulos rojos" de su sangre, lo que [hacía] que necesitara tranfusiones de manera frecuente. García, nació en República Dominicana y fue hijo del aviador Andrés García Calle. Durante su infancia se trasladó a Chile y luego a México, país en el que viviría hasta su muerte. El ojiverde, saltó a la fama en 1967 gracias a la película Chanoc. Otras cintas importantes en su carrera fueron, entre otras, Pedro Navajas, Tintorera, El niño y el papá, y El macho biónico. ¡En paz descanse!

