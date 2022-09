Andrés García llama "muñequita linda" a Adamari López desde su cama y ella le responde Si bien Andrés García se encuentra enfermo, separó un momento para enviarle un mensaje directo a Adamari López, por quien siente una especial admiración. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Andres Garcia y Adamari Lopez Andres Garcia y Adamari Lopez | Credit: Tommaso Boddi/WireImage; ARMimage/The Grosby Group Si bien Andrés García se encuentra enfermo e incluso en los últimos días ha asegurado que podría estar muy cerca de la muerte, separó un momento para enviarle un mensaje directo a Adamari López, por quien evidentemente siente una especial admiración. Fue acostado en su cama que el actor mexicano envió saludos a todo el equipo de Telemundo, pero hizo una excepción con la presentadora boricua. "Deseo lo mejor para todos, y sobre todo a Adamari López, que es la muñequita preciosa más linda que tiene Telemundo, le deseo lo mejor para este año y para el que viene", le dejó saber García. López no pudo dejar de reaccionar a estas hermosas palabras y le respondió con el mismo cariño. "Un abrazo y todo mi cariño para ti Andrés García. Salud, bendiciones y gracias por tus lindas palabras", escribió en sus historias de Instagram. Hace solo unos días García comunicó a sus seguidores que su salud había empeorado, y que le podía quedar muy poco tiempo de vida a causa de la cirrosis hepática. También envió un mensaje a los jóvenes. Andrés García Andrés García | Credit: Andrés García/YouTube "Amigos, quizás estemos viviendo los últimos días de Andrés García porque se siente muy enfermo y muy débil", dijo en su canal de YouTube. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Quiero con toda amabilidad y cariño del mundo advertirles a los jóvenes y a los no tan jóvenes sobre la cirrosis hepática, a mí me acaba de dar", dijo. "Piénsenlo, porque a los 82 años me acaba de dar cirrosis hepática, créanme que no es agradable", advirtió.

