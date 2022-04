¡Andres García envía mensaje a sus fans desde el hospital! El veterano actor apareció junto a su esposa postrado en la cama con aspecto muy frágil. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El veterano actor Andrés García reapareció en redes desde la cama de un hospital con aspecto frágil. Junto a su lecho le acompañaba su esposa, Margarita Portillo, quien hace tiempo reveló en Ventaneando que el veterano actor "tiene una condición en la que su médula espinal destruye glóbulos rojos, entonces su hemoglobina está muy baja y necesita esa transfusión para estabilizarse un poco". El protagonista de Pedro Navaja reveló bajo las imágenes de su ingreso que le estaban, efectivamente, realizando una transfusión de sangre: "Dos unidades de sangre recibidas en el hospital Santa Lucía, ¡para estar al 💯!Infinitamente agradecido con el Dr. Escudero. Al C.P. por su ayuda y atenciones. También agradezco al personal médico del hospital por su hospitalidad y cariño", expresó. Andrés García Marta Portillo Credit: IG Andrés García SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ya a principios de este año el histrión avisó de que necesitaba un donante a causa de una delicada enfermedad: "Mi sangre es 0 negativo. Yo puedo dar a quien sea y le sirve mi sangre, le sirve a quien sea, pero a mí solamente el que tenga 0 negativo", explicó Andrés García. Andrés García Marta Portillo Credit: IG Andrés García Poco después, volvió a recordar la mala relación que mantiene con sus hijos, a causa de las malas decisiones que el actor tomó a lo largo de su vida : "Me voy a morir solo", sentenció en una entrevista para El rojo vivo, algo que incluso, ya había dicho antes, le hizo pensar en el suicidio. "Me estoy preparando porque es un proceso natural, no quiero caer en el pánico de la muerte, estoy tratando de establecer una relación con la muerte", dijo. "Yo percibo y hablo con ella (la muerte) casi todos los días, le pregunto ¿Cómo será el encuentro?".

