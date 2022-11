Andrés García es encontrado desmayado en su casa; se lo llevan de emergencia a un hospital Los problemas de salud para Andrés García parecen no tener fin y ahora nuevamente sufre una crisis. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Comenzaron a circular unas imágenes de Andrés García al interior de una ambulancia con oxigenación y para ser trasladado a un hospital. Según reportaron diversos medios de comunicación, el actor fue encontrado desmayado en su casa por esposa Margarita Portillo, quien pidió los servicios de primeros auxilios. Los últimos reportes indican que el protagonista de la película Pedro Navajas ya salió del nosocomio y ahora se encuentra en casa de su cónyuge, y bajo los cuidados respectivos. Se menciona que aunque ya se encuentra fuera de peligro, deberá permanecer con oxigenación y en revisión médica. De acuerdo con García, los problemas que ahora le aquejan son producto dela cirrosis que le fue diagnosticada; en su momento, aseguró que esta enfermedad se le desarrolló por el consumo excesivo del alcohol; incluso, aconsejó a los jóvenes ser más cuidadosos con las bebidas embriagantes para evitar sufrir lo mismo que él. Aunque cabe destacar, que su condición de salud se agravó por una caída que sufrió y que se sumaron a dicho padecimiento. Andres Garcia El Principe Azul (The Blue Prince) New Telemundo Reality Show Credit: Rodrigo Varela/WireImage SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lo que ha preocupado ha propios y extraños son las declaraciones del famoso asegurando que le queda poco tiempo de vida y ha realizar diversos mensajes de despedida. Además, ha señalado la falta de apoyo por parte de sus hijos y quienes serán los beneficiarios de su herencia. Con 81 años y sus diversos problemas de salud, Andrés García deberá tener mayores cuidados. De ahí, que se menciona que ahora Margarita Portillo estará con el actor, quien hace un tiempo prefería quedarse solo en su casa.

