Andrés García necesita un donante a causa de una delicada enfermedad El veterano actor mexicano Andrés García está en busca de un donante para realizarse una transfusión de sangre, luego de que desarrollara una enfermedad en la médula espinal. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Andres Garcia Credit: Mezcalent.com El veterano actor mexicano Andrés García está en busca de un donante para realizarse una transfusión de sangre, luego de que desarrollara una enfermedad en la médula espinal. "Tiene un condición que su médula espinal destruye sus glóbulos rojos, entonces ahorita está muy muy baja su hemoglobina y necesita esa transfusión para estabilizarse un poco", aseguró su esposa, doña Margarita, en el programa de televisión mexicano Hoy (Televisa). "Un doctor amigo nuestro nos está ayudando con el trámite de conseguir la sangre, que se atravesó el fin de año, la pandemia y Andrés es un tipo de sangre raro, difícil de encontrar", añadió. Andrés García Credit: Mezcalent Por su parte, el actor explicó en el espacio que necesita sangre tipo O negativo para poder hacerse la transfusión. "Mi sangre es O negativo. Yo puedo dar a quien sea y le sirve mi sangre, le sirve a quien sea, pero a mí solamente el que tenga O negativo", dijo. "He vivido una vida intensa, no me arrepiento, la he vivido. La vida es disfrutar, sufrir y respirar, pero bueno. Tengo un problema de la operación, me operaron de la espalda hace cinco o seis años, pusieron 10 tornillos, me esperé mucho tiempo, todos los médicos me lo dijeron no quise hacer caso, estoy pagando el precio", agregó. García, de 80 años, también dejó saber que ya tiene hecho su testamento para el día en que falte. "Todo va a quedar en su lugar, al que le pertenezca algo lo va tener desde antes de que yo me vaya para que no haya problema cuando yo me vaya. Se están poniendo a nombre de las personas adecuadas distintas propiedades", sostuvo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Andrés García Mezcalent.com El galán de telenovelas se vio envuelto recientemente en una polémica, luego de que la periodista de investigación Anabel Hernández asegurara en su libro Emma y las otras señoras del narco (2021) que tiene nexos con cárteles mexicanos. García amenazó con demandarla. "Los conozco a casi todos (narcotraficantes), y algunos son mucho más decentes y mucho más amables que ella, pero de ahí a que yo haya ganado dinero con ellos, que lo compruebe, lo va a tener que comprobar ante un juez", aseguró en un video en YouTube.

