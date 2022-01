"Me voy a morir solo": el fuerte mensaje de Andrés García a sus hijos Andrés García siente que se va a morir solo, distanciado de sus hijos, como consecuencia de las decisiones que tomó a lo largo de su vida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Andrés García Credit: Mezcalent El actor Andrés García, que a sus 80 años está atravesando una difícil situación de salud, siente que se va a morir solo, distanciado de sus hijos, como consecuencia de las decisiones que tomó a lo largo de su vida. Según dijo el actor mexicano a Al rojo vivo (Telemundo), lo difícil que resulta encontrar un donante de tipo de sangre O negativo para tratarse la dolencia que padece lo ha hecho pensar en la muerte y en quienes le rodean. Incluso, ya sabe que sus cenizas descansarán en Coyuca de Benítez, Guerrero, junto a las de sus padres. "Me estoy preparando porque es un proceso natural, no quiero caer en el pánico de la muerte, estoy tratando de establecer una relación con la muerte", dijo. "Yo percibo y hablo con ella (la muerte) casi todos los días, le pregunto ¿Cómo será el encuentro?". No obstante, si algo está padeciendo en estos momentos el actor es la soledad que le rodea, a pesar de tener tres hijos. Si bien reconoce que nunca les enseñó a ser tan familiares. "Ya estoy solo y me voy a morir solo probablemente. Es una consecuencia del tipo de vida que he querido llevar", dijo. "Nunca logré darles el aprendizaje de que a los papás hay que visitarlos, hay que ver qué se les ofrece", dijo. De todos, quien más acompaña al actor es Andrés López Portillo, hijo de su esposa Margarita, de quien se encuentra distanciado en estos momentos. "Me ayuda mucho el hijo de Margarita, Andrés López Portillo, ese sí me acompaña", sostuvo. "Yo construí esto y El Castillo en México con espacio para que todo el mundo pudiera venir hasta con su familia, yo pienso que se lo voy a dejar a Andrés López Portillo, porque él lo va a cuidar, él viene, los otros no vienen", dijo sobre su herencia. "Ya estoy solo y me voy a morir solo probablemente, es una consecuencia del tipo de vida que yo he querido llevar", afirmó. "Serían las palabras de Sinatra, hay que ser más hombre para tener una sola mujer, que para tener muchas, yo no he podido hacerlo", añadió el actor. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Recientemente doña Margarita explicó en el programa de televisión mexicano Hoy (Televisa) que García "tiene un condición que su médula espinal destruye sus glóbulos rojos, entonces ahorita está muy muy baja su hemoglobina y necesita esa transfusión para estabilizarse un poco". Por su parte, el actor reconoció en el mismo programa que su vida ha sido " intensa", pero que no se arrepiente. "La vida es disfrutar, sufrir y respirar, pero bueno. Tengo un problema de la operación, me operaron de la espalda hace cinco o seis años, pusieron 10 tornillos, me esperé mucho tiempo, todos los médicos me lo dijeron no quise hacer caso, estoy pagando el precio".

