La salud de Andrés García empeora: él mismo cuenta las malas noticias En un video publicado en su canal de Youtube el actor actualizó a sus fans sobre el empeoramiento de su salud. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Andrés García Andrés García | Credit: Youtube Andrés García En el último video del canal de Youtube que Andrés García tiene para comunicarse con sus seguidores, su esposa Margarita Portillo dio a conocer el parte médico completo sobre el estado de salud del actor, confirmando que desde que el pasado 15 de septiembre fue internado en el hospital debido a la cirrosis hepática que padece, su evolución está empeorando precipitadamente. La pareja de Andrés acompañó este mensaje con imágenes del intérprete desde la cama que dejan ver su preocupante estado de salud después de que sufriese una caída. "El objetivo de este video es para darle un poco de contexto al programa de hoy. Quiero informarles que mi esposo ha estado delicado de salud, hace un par de semanas se cayó, tuvo heridas, se golpeó muy feo y eso lo ha mantenido en cama porque sí se desmejoró", dijo a la cámara. Luego, Margarita describió el proceso de salud y cuidados médicos que han tenido con él en la última semana. "También debido a la cirrosis y a los problemas que tiene en su médula espinal que antes podía compensarse y ahora no es así. Por eso el doctor Jorge Arturo Canto Martínez, que es su médico tratante principal le ordenó una transfusión sanguínea de urgencia". "Entonces el 15 de septiembre, Andrés estuvo hospitalizado en el Hospital Santa Lucía y gracias al doctor Escudero y al contador Alarcón que nos consiguieron una unidad de sangre en 24 horas, Andrés es O negativo. También se le hizo una transfusión de plasma y fue tratado por el doctor Tejeda", añadió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "En esto hemos estado, han sido semanas difíciles", expresó Margarita. Y apuntó que hubo días en los que incluso se 'temió lo peor'. El propio Andrés también apareció en el video muy desmejorado, cansado, más delgado que nunca y con dificultad para hablar, pero con toda sinceridad comunicó a sus fans que quizás esté viviendo sus últimos días. "Pues aquí estamos de nuevo en el hospital, no sé ya cuántas veces nos vamos a quedar, este mes llevo como tres. Vamos a ver cómo salimos de esta", indicó. Para finalizar quiso aconsejar a los jóvenes que no beban tanto como él hizo durante su vida, recordando que él se bebió hasta la última botella de tequila y por eso está tan enfermo de cirrosis hepática a los 82 años.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image La salud de Andrés García empeora: él mismo cuenta las malas noticias

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.