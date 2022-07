Andrés García revela que cortó toda relación con su hija cuando ella lo acusó de abuso La hija de Andrés García, Andrea, ha estado completamente alejada de toda la familia. Ahora, el actor hace fuertes confesiones sobre la separación entre ambos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, Andrés García dio a conocer que tiene importantes problemas de salud que le han ocasionado nuevas afecciones; la situación la considera tan grave, que incluso se ha preparado mental y legalmente para su próxima muerte. Lo que llama la atención es el alejamiento total de su única hija, Andrea, quien se alejó de la familia desde hace varios años. Ahora, el actor niega incluso su paternidad hacia ella. "Andrea ni es hija mía y no hay nada qué arreglar. Voy a decir la verdad, la reconocí para ayudarla en su carrera y con el nombre, pero no supo agradecerlo. Para mí, Andrea ni siquiera existe", advirtió García en entrevista a la publicación mexicana TVNovelas. Incluso, aseguró estar enojado con la conductora de televisión porque cuando el protagonista de la película Pedro Navajas trató de apoyarla por considerar que estaba por caminos equivocados, lo acusó de supuesto abuso sexual; lo cual, ocasionó la separación definitiva y ahora, al famoso no le interesa tener el menor contacto con la también actriz. "Pues cómo no [voy a estar enojado]; [Andrea García] una mala persona, se metió con gente de la mafia negra, sé que está metida hasta en la prostitución. Traté de aconsejarla y me inventó una pendeja, que yo la había violado desde chiquita", explicó. "Esa es una verdadera pendejada, no tener madre, como si yo necesitara hacer pendejadas; por eso, para mí, ella ni siquiera existe". Andres Garcia y Andrea Garcia Andres Garcia y Andrea Garcia | Credit: Tommaso Boddi/WireImage; Rodin Eckenroth/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ahora sus otros hijos, Leonardo y Andrés Jr. están al pendiente de su salud, junto a su esposa Margarita y el hijo de esta. De momento, Andrés García permanece con cuidados en casa, pero hace una reflexión de cómo le gustaría morir. "Si me preguntan cómo es que quiero morir, preferiría morirme cabrón, meterme a donde habitan los malos y matarlos a balazos", concluyó.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Andrés García revela que cortó toda relación con su hija cuando ella lo acusó de abuso

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.