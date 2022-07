Un Andrés García desmejorado alerta de que está al borde de la muerte: "Se acerca el fin" Andrés García sufrió una caída que le provocó una gran herida en la frente y siente que cada vez más se acerca el final de su vida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Andrés García Andrés García | Credit: Andrés García/YouTube Andrés García arrastra desde hace un tiempo problemas de salud, como una enfermedad en la médula espinal y ahora las consecuencias de una caída que le provocó una gran herida en la frente. El actor de 80 años compartió un video en su canal de YouTube que preocupó mucho a los seguidores, tras salir acostado en una cama con muy mal semblante y asegurar que se acercaba el final de sus días. "Queridos amigos, estos últimos días me he sentido muy cansado y débil, tanto que volví a tropezar. Y sí, otra vez me lastimé", dijo. Andres Garcia Credit: Mezcalent.com Según afirmó, la caída es "consecuencia de mi estado de salud que va decayendo cada día más. Con certeza les digo, siento que estoy cerca de mi final", aseguró. "Como yo no sabía lo que estaba pasando, yo creí que me estaban puteand*. Luego, veo toda la sangre y digo: 'En la madr*, ¿quién entró?'", contó. También dijo en su video que esperaba que este no fuera el último. "Así es amigos. Ojalá no estemos asistiendo a la última aparición de la última leyenda viva del cine mexicano, esperemos que salgamos gracias al doctor Chava, adelante de todo esto". En otras ocasiones García ha manifestado su preocupación por su estado de salud. Su esposa doña Margarita explicó en el programa de televisión mexicano Hoy (Televisa) que padece de una enfermedad en la que la médula espinal destruye sus glóbulos rojos, hasta el punto de que pidió ayuda para una transfusión de sangre. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Recientemente el actor afirmó que se está preparando para morir y que se va a morir solo, distanciado de sus hijos, como consecuencia de las decisiones que tomó a lo largo de su vida. "Me estoy preparando porque es un proceso natural, no quiero caer en el pánico de la muerte, estoy tratando de establecer una relación con la muerte", dijo. "Yo percibo y hablo con ella (la muerte) casi todos los días, le pregunto cómo será el encuentro".

