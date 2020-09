Andrés García busca tras su divorcio una novia por lo menos 30 años más joven El actor de 70 años y estrella de telenovelas como El privilegio de amar y El cuerpo del deseo reveló cuáles son los requisitos que debe cumplir su próxima conquista. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir En medio del proceso divorcio de Margarita Portillo tras 20 años de matrimonio, Andrés García asegura creer aún en el amor y reveló cuáles serían los atributos que busca en su próxima novia. En una entrevista en el programa de televisión mexicano Ventaneando, el actor de 70 años dijo que estos tiempos de pandemia han dificultado la misión de conseguir un nuevo amor, aunque reconoció que sí “tomaría el riesgo si la muchacha me gusta mucho” a pesar de que este es su cuarto divorcio. Image zoom Mezcalent.com El galán mexicano especificó que le gustaría que su futura novia fuera bella, de piernas largas y con buen sentido del humor que lo ayude a sobrellevar la crisis e incertidumbre que ha generado el coronavirus en el mundo. “Quisiera encontrar otro gran amor antes de irme”, dijo. “A mí me gustaría que anduviera por los 30 [años], pero con la edad que yo tengo creo que tendría que conformarme con una como de 40 y di que me fue bien porque yo también tengo muchísimos años”, agregó entre risas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sobre su ruptura matrimonial, dijo estar pasando por un momento difícil y si bien se ven ocasionalmente y conversan porque tienen lazos y negocios que los unen, ya la relación está irremediablemente rota. Reveló que aún separados, su ex no quiere firmar los papeles del divorcio. “Ella no quiere [divorciarse] y no lo discutimos porque cuando las relaciones están así es muy fácil discutir o enojarse entonces es mejor no tocar los temas que pueden ser álgidos”, lamentó. “No voy a andar yo forzando ni tampoco deseando hacerle algún daño o algo malo para que dé el divorcio”. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

Close Share options

Close View image Andrés García busca tras su divorcio una novia por lo menos 30 años más joven

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.