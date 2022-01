Andrés García amenaza con demandar a periodista mexicana por vincularlo al narco en un libro El actor mexicano dijo que demandaría a la periodista Anabel Hernández, por asegurar en su libro Emma y las otras señoras del narco que el artista tiene nexos con cárteles mexicanos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Actor Andres Garcia Actor Andres Garcia | Credit: (Photo by JC Olivera/Getty Images) El actor mexicano de telenovelas Andrés García amenazó con demandar a la periodista de investigación Anabel Hernández, por asegurar en su libro Emma y las otras señoras del narco (2021) que el artista tiene nexos con cárteles mexicanos. "Los conozco a casi todos (narcotraficantes), y algunos son mucho más decentes y mucho más amables que ella, pero de ahí, a que yo haya ganado dinero con ellos, que lo compruebe, lo va a tener que comprobar ante un juez", criticó el actor en su canal de Youtube en las últimas horas. En su libro, Hernández asegura que García se relacionaba con distintos narcotraficantes, principalmente con Arturo Beltrán Leyva, líder de la extinta organización de los Beltrán Leyva y abatido en un enfrentamiento con marinos en 2009. Penguin Random House, la editorial que publica la más reciente obra de Hernández, censuró las declaraciones del actor. "Desde la salida del libro en diversos pronunciamientos el actor Andrés García ha aceptado y corroborado el contenido en lo que se refiere a su persona (...) En su más reciente video vuelve a confirmar lo investigado por la autora sobre sus encuentros con integrantes del Cartel de los Beltrán Leyva", señaló el grupo en un comunicado este lunes. El exdiputado mexicano Sergio Mayer y su esposa, así como las actrices Alicia Machado y Arleth Terán y la conductora Galilea Montijo son una pequeña parte con la que los capos se vinculan con la farándula, según afirmó la periodista en una entrevista con Efe el 5 de diciembre. Además de García, la cantante y actriz Ninel Conde confirmó una demanda contra la también autora de El señor del narco (2010). Emma y las otras señoras del narco aborda el papel que las mujeres juegan en la dinámica de corrupción y la logística de las organizaciones criminales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En el texto, escrito como parte de una larga investigación acerca de los cárteles de la droga que Hernández realiza desde hace más de una década, afirmó que muchas actrices, modelos y conductoras en México han sido atraídas por los narcotraficantes.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Andrés García amenaza con demandar a periodista mexicana por vincularlo al narco en un libro

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.