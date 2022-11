Andrés García arremete contra su hijo Leonardo: 'Deja de hablar pendej....' El actor defendió a capa y espada a su esposa mientras se debate entre la vida y la muerte postrado en una cama y conectado a un tanque de oxígeno. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El delicado estado de salud de Andrés García no ha sido motivo suficiente para que el actor haga las paces con su hijo Leonardo García. Todo lo contrario, la relación entre el histrión y su retoño es cada vez más distante y complicada. Las recientes declaraciones de Leonardo atacando a la pareja de su padre y acusándola de alejarlo de su familia desataron la ira del actor. Según Leo, su padre tampoco ha recibido los cuidados pertinentes de acuerdo a la enfermedad que padece y acusa a Margarita Portillo de exponer su salud buscando un beneficio personal. "En varias ocasiones he tratado de contactar, localizar a mi papá con el afán de platicarle, verlo, ayudarlo, e incluso, estuve en Acapulco estos días con la intención de verlo para verificar la situación, su estado de salud, brindarle mi apoyo. Pero me fue imposible localizarlo", aseguró Leonardo en un comunicado. "No sé qué intereses personales o económicos traiga Margarita y su hijo Andrés con mi padre, alejándolo de todos los que lo queremos, pero no lo vamos a permitir… Lo único que quiero como hijo es que mi papá viva una vida con dignidad, feliz y cercano a la gente que lo ama sin interés alguno —y que lo recordemos como el gran profesional, la leyenda y el gran ser humano que siempre ha sido". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Andrés García Andrés García | Credit: Mezcalent Ante estas declaraciones, el actor reapareció frente a las cámaras y respondió severamente a su hijo. Postrado en una cama, conectado a un tanque de oxígeno y con poca fortaleza para hablar, Andrés se dirigió a Leonardo y aseguró que éste se ha mantenido alejado y sin ayudarlo. "Él es el que nunca ha ayudado en nada. Lo único que ha venido es a estar de gorrón, no ha pagado la comida ante nadie, no ha dado ni un peso", dijo visiblemente molesto. "Leonardo, ya cállate la put* boca y deja de hablar pendej.... y mentiras. Todo mundo ha ayudado más que tú". El actor continuó defendiendo a su mujer y recalcó que ya no considera a Leonardo parte de su familia. "Estas deben ser pendej.... que tu mamá te mete en la cabeza. Un consejo: Deja de ching.., no te metas con mi familia. Tú no eres ya ni de mi familia, Leonardo, así que deja de ching.. y de hablar. Búscate otra familia por otro lado. Tú ya no eres mi familia, dices puras pendej..... Vergüenza me das, ahí nos vemos, chin.. tu madre", puntualizo. Esta no es la primera ocasión en que el actor arremete contra su retoño. Por años ha declarado que Leonardo no recibirá su herencia.

