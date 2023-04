Se revela que Andrés García preparaba su bioserie y rechazó a William Levy para que lo interpretara Antes de morir, Andrés García estuvo trabajando en lo que seria su bioserie, que pretendía dirigir. Cuando le propusieron a William Levy para que lo encarnara dijo que no ¿por qué? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En diversas ocasiones, Andrés García, quien falleció el pasado 4 de abril de 2023, reveló que estaba trabajando en la que sería su bioserie. De hecho, el actor cedió los derechos de esta producción a una gran amiga de la infancia, se trata de Yolanda Garza. Ahora, la productora revela que el protagonista de la película Pedro Navaja rechazó a William Levy para que lo interpretara. "Es real [no quiso a William Levy]. En primer lugar me decía 'no te adelantes; tenemos que hacer un casting muy especial. Tienes que checar que el actor que vaya a hacer mi personaje, olvídate que sea guapo, debe tener la misma sonrisa que tenga yo", relató Garza al programa mexicano de televisión De primera mano (Imagen TV). "'Y que sea buen actor. Como director me voy a encargar de dirigir bien a quién vaya a hacer mi personaje'". La dueña de los derechos también dio a conocer que García "quería tres actores distintos" para encarnarlo en diversas etapas. De hecho, también rechazó a su hijo Leonardo para que lo representara en alguna de ellas. "'Para mí Yolanda Garza es Leonardo García'; entonces me dijo 'no, no quiero involucrar a nadie de mi familia en este proyecto. No quiero problemas y no me vuelvas a decir que quieres a Leonardo García'", mencionó. William Levy, Andres Garcia William Levy, Andres Garcia | Credit: Carlos Alvarez/Getty Images; Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Yolanda Garza dio detalles de cómo inició el proyecto que logró concluir con las narraciones de Andrés García y se hará un casting como era su voluntad. "La historia viene desde el 2020; entonces, la idea era él dirigir, yo como productora. Estábamos muy animados, de pronto se viene la pandemia. Seguíamos trabajando porque me decía Andrés 'belleza tenemos que seguir con lo de la bioserie porque ¿cuándo se va a quitar esta fregadera? Entonces, no nos va a ganar el tiempo'. Entonces vine y estuvimos trabajando en el paraíso de su casa, grabando los videos. Los últimos que tengo en de hace seis meses" explicó. "Terminamos todo, todo lo que tiene que ver con su vida, con lo que él quiere que se diga", enfatizó. "Es el inicio de la leyenda".

