Andrés García estuvo a punto de morir por venganza de una novia Por amor, una mujer quiso quitarle la vida a Andrés García y antes de morir narró esta situación. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es bien sabido que Andrés García fue un mujeriego confeso que también era asediado por las damas. De hecho, el famoso tuvo romances con diversas famosas, se casó en tres ocasiones y tuvo cuatro hijos; además, consideró como esposa a la actriz Tere Velázquez con quien "fue mi mujer mucho tiempo". De hecho, levantaba tal pasión que hubo una exnovia que quiso vengarse de un rechazo mandándolo a matar. Fue el propio protagonista de la película Chanoc quien narró lo ocurrido con una mujer de origen venezolano con la que tuvo un romance en su país. "Me han intentado matar, que recuerde tres veces. Cuando el actor llegó nuevamente a dicha nación, iba casado con una mujer; pese a ello, recibió de esta mujer unas flores con una nota. 'Fulanito, ¿te acuerdas de las noches que hemos pasado en Venezuela? A mí no se me han olvidado, espero que esta vez, aunque vienes casado, no te olvides de mí, me hagas un 'espaciecito'. Y ahí decía cosas medio cachondas", relató García en alguna ocasión. Como olvidó el asunto y regaló las flores; la señora en venganza, lo mandó matar, pero lo confundieron con un empleado y se salvó. "Lo ametrallan a él, se salvó de milagro ¿eh? Se quedó mudo por dos meses", explicó a Mara Patricia Castañeda (YouTube). Andres Garcia Andres Garcia | Credit: Francisco Morales/ Eyepix Group/Future Publishing via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Andrés García, quien ahora descansa en paz tras estar enfermo los últimos meses, reconoció, en otro momento, que sus infidelidades le ocasionaron muchos problemas. "Infiel; por eso venían los pleitos y las separaciones. Pero he tenido mujeres muy bellas, muy hermosas, muy encantadoras. Me casé con varias de ellas y con otras no me casé porque estaba ya casado, pero vivía con ellas. He vivido como unas 16 mujeres diferentes", dijo en el programa mexicano de televisión El minuto que cambió mi destino (Imagen TV). "Deben haber sido más de mil [mujeres en su vida]", continuó. "Recuerdo que empecé a contar desde los 12 años, porque fui un niño precoz, era alto para mi edad, y hasta los 19 años estuve contando las mujeres con las que había hecho el amor y andaba como por seiscientas y pico, ochocientos, no me acuerdo. Porque era una locura el enamoramiento que a mí me daba por las mujeres".

