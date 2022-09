Andrea Noli revela la verdadera relación con el padre de su hija, Jorge Salinas Luego de que Jorge Salinas hablara públicamente de Valentina, la hija que tuvo con Andrea Noli, la actriz revela cómo está la situación entre la jovencita y su padre. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, Jorge Salinas reconoció por primera vez y públicamente a Valentina, la hija que tuvo con Andrea Noli. El protagonista de la telenovela Un poquito tuyo también dio a entender que ya había establecido contacto tanto con la jovencita como con su madre y que pretendía formalizar el trato. Ahora, la actriz da a conocer cuál es la verdadera relación que el padre de su primogénita. "Según sus palabras [de Jorge Salinas], que escuché, que tenía contacto conmigo y ya está viendo [reunirse con Valentina]. Me parece precioso que haya hecho un comentario así porque quiere decir que vamos avanzando un paso más. Es lo que todos queremos, que sé es el interés, el bienestar de Valentina", reveló Noli en el programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "Como dijo, empezamos a tener contacto conmigo, nada más. Empezaremos a tener acuerdos. No voy desmentir eso; no ha habido nada más". La protagonista de la obra Autopsia no quiso dar mayores detalles al respecto, pero confirmó las primeras declaraciones de Salinas. "Por cuestiones de que es una menor de edad, tampoco me puedo aventurarme a contar tantas cosas. Pero hasta donde él comentó así es", continuó. "Lo ideal sería que todo el mundo pueda convivir como una familia, como hijos de un mismo padre, llevarse bien". Andrea Noli y Jorge Salinas Andrea Noli y Jorge Salinas | Credit: Victor Chavez/Getty Images (2) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Mi familia con la que más me apoyo y más me soportan son mis medios hermanos, y han sido la imagen paterna para Valentina", enfatizó. "Entonces, que importante es que aunque seas medio hermano, media hermana, en realidad eres familia, y poder contar y crecer [con ellos]". Si bien, Andrea Noli no quiso profundizar sobre el sentir de Valentina, está convencida que es un buen paso para que tenga contacto formal con Jorge Salinas. "Para Valentina está siendo una sorpresa también grata en un principio. Veremos que va pasando, todavía no pasa más nada", concluyó.

