Andrea Noli se pronuncia ante interés de Elizabeth Álvarez de que Jorge Salinas se acerque a su hija Valentina Elizabeth Álvarez desea que todos los hijos de Jorge Salinas, incluida Valentina, a quien el actor no conoce, puedan convivir como hermanos. Andrea Noli, madre de la joven, habla al respecto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En algunas ocasiones, Elizabeth Álvarez, esposa de Jorge Salinas, ha mostrado su interés porque Valentina, la hija que el actor tuvo con Andrea Noli, tenga una relación con su padre, debido a que no se conocen. Incluso, ha externado su deseo de que la jovencita conviva con sus otros hermanos en familia. Ante ello, la madre de la chica se pronunció al respecto de estos comentarios. "Me parece precioso lo que [Elizabeth Álvarez] dice. Es una mujer que ha llevado muy bien a su familia; son una familia muy unida y muy amorosa. Y que bonito que piense así", mencionó Noli a los medios de comunicación. "Claro que queremos [que Valentina y su padre Jorge Salinas convivan]. Ojalá y el día de mañana todos se puedan llevar bien. Es lo ideal, es el ideal para todos". La actriz dejó claro que la joven "no" convive con sus hermanos todavía y asegura que "tal vez, no lo sé", en algún momento Salinas tenga un acercamiento privado con su hija. Lo que dejó claro es que con Valentina mantiene una muy relación; lo cual, hace más sencilla su educación en todos los aspectos, incluyendo la parte sentimental. "La verdad es una chava muy tranquila. Tenemos mucha comunicación, nos llevamos muy bien, la verdad. Entonces, no ha sido ningún problema; no ha sido una adolescente que dé dolores de cabeza, todo lo contrario, sigue siendo amorosa, muy buena niña", reveló. Elizabeth Alvarez y Andrea Noli con su hija Credit: Victor Chavez/Getty Images; Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Aunque suene a mamá gallina, Valentina no es una niña difícil y podemos hablar mucho. Me cuenta muchas cosas; entonces, no es tan difícil poderla ir guiando", continuó. "[Respecto a los romances] siempre he tenido esta comunicación con ella de lo importante que es darte a respetar, saber quien eres, poner tu lugar, poner distancias, saber decir que no, realmente No estoy preocupada. Él es un chavo de muy buena familia, muy buena casa y estoy muy contenta con eso". André Noli continúa en sus proyectos profesionales, al tiempo que se dedica al cuidado de Valentina, quien aún no decide si se dedicará a la actuación como sus padres.

