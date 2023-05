Andrea Meza vive su propio cuento de hadas junto a su novio La conductora de Hoy Día y En casa con Telemundo y su pareja, el excolaborador de Telemundo Ryan Proctor, no dejan de presumir de su amor a través de las redes sociales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Andrea Meza Andrea Meza y su novio | Credit: Mezcalent; Instagram Hoy Día Hace ya dos años que la vida de Andrea Meza dio un giro de 180 grados tras alzarse en 2021 con la corona de Miss Universo. Su triunfo en el certamen de belleza internacional le abrió muchas puertas en el terreno profesional, hasta el punto de que hoy es una de las conductoras que más minutos acapara en la pantalla de Telemundo. La joven presentadora mexicana no solo conduce el programa matutino Hoy Día, sino que también es una de las anfitrionas de En casa con Telemundo. Meza, quien supera los 2 millones de seguidores en la red social Instagram, vive sin duda una de las etapas más hermosas de su incipiente carrera, que no deja de crecer como la espuma. Pero en el terreno personal tampoco se queda atrás. Andrea Meza Andrea Meza, conductora de Telemundo | Credit: Instagram Andrea Meza Andrea Meza Andrea Meza, conductora de Telemundo | Credit: Instagram Andrea Meza La presentadora está felizmente enamorada de Ryan Proctor, un influencer estadounidense que se hizo muy popular en las redes sociales a raíz de sus videos tratando de aprender español. Ryan Proctor Ryan Proctor, novio de Andrea Meza | Credit: Instagram Ryan Proctor Andrea y su novio se conocieron gracias a Telemundo. Fanático de las producciones de la cadena, Ryan se convirtió en 2020 en colaborador del programa En casa con Telemundo. "Ryan es un fan de origen americano que ama Telemundo", lo presentaban entonces en el show. La pareja no deja de presumir de su amor a través de las redes sociales. "Viviendo mi propio cuento de hadas", comentaba a finales del año pasado la copresentadora de Hoy Día junto a un carrusel de imágenes en las que ambos posan de lo más felices y enamorados. Francisca Andrea Meza y su novio | Credit: Instagram Andrea Meza Andrea Meza Andrea Meza y su novio | Credit: Instagram Andrea Meza Para Andrea, Ryan es su "amor", su "mejor amigo" y la persona que siempre le saca "una carcajada". "[Estoy] agradecida de poder compartir contigo esta vida", escribía semanas atrás en Instagram. Andrea Meza Andrea Meza y su novio | Credit: Instagram Andrea Meza Andrea Meza Andrea Meza y su novio | Credit: Instagram Andrea Meza Andrea Meza Andrea Meza y su novio | Credit: Instagram Andrea Meza SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque su relación marcha a las mil maravillas, entre los planes de Andrea y su pareja no está tener hijos. "A mí no me gustan los niños, yo no tengo paciencia, yo no me veo cuidando a un niño. Entonces para qué voy a tener un niño que luego voy a estar infeliz porque tengo que estar haciendo algo que nunca me vi haciendo", se sinceraba en su programa Hoy Día.

