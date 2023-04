Andrea Meza revela por qué que no quiere ser madre La conductora mexicana se sinceró al respecto este miércoles en el programa Hoy Día (Telemundo). Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Andrea Meza Andrea Meza, conductora de Hoy Día | Credit: Mezcalent Tener hijos o no es una decisión muy personal. Mientras que muchas mujeres sueñan desde niñas con ser madres, otras, en cambio, tienen muy claro que la maternidad no es lo suyo. Sin embargo, el no querer tener hijos sigue siendo una decisión muy cuestionada en el ámbito social. Pese a ello, cada vez son más las famosas que sin temor al qué dirán expresan públicamente su decisión de no querer ser madres. La última ha sido la copresentadora del programa Hoy Día (Telemundo), Andrea Meza, quien este miércoles se sinceró al respecto en el programa matutino de la cadena hispana. Andrea Meza Andrea Meza, conductora de Hoy Día | Credit: Mezcalent "A mí no me gustan los niños, yo no tengo paciencia, yo no me veo cuidando a un niño", comenzó reconociendo la presentadora mexicana. "Entonces para qué voy a tener un niño que luego voy a estar infeliz porque tengo que estar haciendo algo que nunca me vi haciendo". "Aparte de todo esto, yo estoy en un punto de mi carrera profesional que no quiero quitarle tiempo a mi carrera, no quiero dejar de trabajar o por un tiempo para estar haciendo otras actividades. Yo me quiero enfocar 100% a esto", agregó la exreina de belleza. La conductora, quien supera los 2 millones de seguidores en Instagram, señaló que es "superimportante que tu pareja esté como que alineada contigo porque ahí sí se pueden crear un montón de problemas cuando uno no quiere y el otro sí quiere". La decisión de Andrea generó al instante cientos de reacciones en las redes sociales y, como se veía venir, fueron muchos los cuestionamientos y críticas que recibió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero también hubo quienes aplaudieron su valentía de defender públicamente su posición. "Muy valiente de Andrea Meza defender su posición. Soy madre soltera y con mi carrera. Yo tuve a mi hijo mucho más grande porque eso pensaba y disfruté muchísimo viajar, trabajar libre. Hoy mi hijo y familia junto con mi vida profesional conlleva mucha disciplina y apoyo familiar para poder seguir trabajando. Claro que se puede si lo deseas. Si no, bravo también. Empatía", comentó la cantante y exhabitante de la primera edición de La casa de los famosos, Cristina Eustace.

