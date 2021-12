¡Andrea Meza se convierte en el último fichaje de Telemundo! Al finalizar su reinado, la Miss Universe mexicana anunció hoy que entrará a formar parte de la cadena. Aquí los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hoy domingo finaliza el reinado de la espectacular Miss Universo mexicana Andrea Meza, el más corto de la historia de este famoso concurso de belleza. Fue el pasado 16 de mayo cuando la escultural mujer ganó la corona que hoy entregará a la nueva ganadora. "Después se esto [la final del certamen] se viene un cambio radical en mi vida. Me tengo que mudar y dejo el departamento de Miss Universo en Nueva York y creo que me voy a estar mudando a Miami, una ciudad que me fascina", dijo en una entrevista de People en Español. "Pienso mantenerme en esta industria de los medios de comunicación; es algo que me apasiona y nunca creí que me iba a dedicar a esto. Pero ahora que lo hago digo: 'Esto es para mí'", finalizó. Miss Universe - Andrea Meza - Digital Cover - DO NOT REUSE Credit: Andres Beligoy/@beligoyproductions SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ahora ya sabemos exactamente donde irá a parar la Miss en su nueva aventura laboral… ¡A Telemundo! Así lo anunció ella en redes, compartiendo la noticia previa que dio la cadena: "Ana Meza se une a nuestra familia de Telemundo como talento". "¡HOLA TELEMUNDO!", escribió con mayúsculas para dejar clara la felicidad que le embargaba al hacerlo público. "Feliz de formar parte de ¡mi nueva casa!". La periodista Alix Aspe fue una de las primeras en compartir la alegría con sus seguidores y felicitar a Andrea, mientras compartió esta bella foto de las dos. ¡Muchas felicidades y suerte en esta nueva etapa!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Andrea Meza se convierte en el último fichaje de Telemundo!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.