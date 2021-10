Andrea Meza de luto tras dolorosa pérdida: "Mi corazón está deshecho" La Miss Universo compartió en sus redes la triste noticia de la partida de uno de los grandes hombres de su vida. Que En Paz Descanse. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En pleno momento de ofertas de trabajo y éxitos profesionales, Andrea Meza recibió la más triste de las noticias por parte de su familia: la muerte de un ser querido al que estaba muy unida. A través de sus redes, la Miss Universo compartió desolada la dolorosa pérdida y, lo que es peor, el hecho de no poder viajar para despedirse y acompañar a los suyos. "Mi corazón está deshecho al enterarme que mi abuelito acaba de fallecer y no puedo estar con mi familia en este momento tan triste", escribió. Andrea Meza Andrea Meza | Credit: IG/Andrea Meza Los compromisos de trabajo la impiden viajar hasta México tal y como ella misma explicó. "Me toca trabajar y estar lejos de mis seres queridos, pero mi corazón está con ellos", prosiguió apenada. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La mexicana tiene una agenda llena de proyectos que se multiplicaron cuando este año se alzó con la corona de Miss Universo, un logro del que su familia, incluido su abuelito en el cielo, se siente de lo más orgullosa. Miss Universe Miss Mexico Andrea Meza Miss Mexico Andrea Meza | Credit: Rodrigo Varela/Getty Images Sesiones de fotos, viajes, desfiles, entrevistas y mucho más son los trabajos que como reina de belleza y de este titulo ha de cumplir. Todo el amor y la fuerza en estos difíciles momentos para ella y su familia.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Andrea Meza de luto tras dolorosa pérdida: "Mi corazón está deshecho"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.