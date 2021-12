Andrea Meza será la Miss Universo con el reinado más corto Andrea Meza deberá entregar su corona el próximo domingo en Israel, con lo que concluirá el reinado más corto del famoso concurso de belleza Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Andrea Meza, Miss Universo, look del día Credit: Andrea Meza/Instagram Andrea Meza entregará este domingo en Israel la corona de Miss Universo a la ganadora del certamen de este año, momento en el que pondrá fin a un reinado más breve de lo habitual. La mexicana obtuvo el ansiado título en el concurso celebrado el pasado 16 de mayo en el Hard Rock Hotel de Hollywood, FL, por lo que ahora suma siete meses. La situación de la pandemia había obligado a trasladar la gala a mayo de 2021, cuando originalmente debería celebrarse en diciembre de 2020, como recuerda el periódico mexicano El Universal. En el corto tiempo de su reinado. Meza abogó y se involucró en muchísimas causas, entre ellas el veganismo, algo que practicaba desde antes de ser coronada Miss Universo. "Cuando yo realicé esta transformación en mi vida, me di cuenta de lo sencillo que es", dijo en un reciente video como parte de una campaña en la que pide comer menos carne para Navidad y hacer una cena de "Noche Vegana". "Recuerden que podemos celebrar estas fechas de amor, estas fechas de paz y de compasión sin necesidad de tener un animal en nuestro plato", dijo. La modelo de 27 años también ha estado en contacto con organizaciones y políticos, discutiendo temas como la migración, los derechos de la mujer, el feminismo, el estigma sobre personas con VIH, entre otros. Meza, la tercera mexicana en vencer en Miss Universo, aseguró que desde hace ya tiempo tiene planeado todo lo que hará con su vida una vez entregue el título en la gala que se celebra en la ciudad israelí de Eliat. "Después se esto [la final del certamen] se viene un cambio radical en mi vida. Me tengo que mudar y dejo el departamento de Miss Universo en Nueva York y creo que me voy a estar mudando a Miami, una ciudad que me fascina", dijo en una entrevista de People en Español. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Pienso mantenerme en esta industria de los medios de comunicación; es algo que me apasiona y que nunca creí que me iba a dedicar a esto. Pero ahora que lo hago digo: 'Esto es para mí'", añadió.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Andrea Meza será la Miss Universo con el reinado más corto

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.