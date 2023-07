Andrea Meza habla de trastorno que padece su novio: "Es una condición con la que va a vivir siempre" La conductora mexicana reconoció este jueves en Hoy Día (Telemundo) que ha tenido que aprender a lidiar con este trastorno "para no terminar peleados". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Andrea Meza Andrea Meza; novio de Andrea Meza | Credit: Mezcalent; Instagram Andrea Meza Andrea Meza es una de las presentadoras que más presencia tiene actualmente en la pantalla de Telemundo. La Miss Universo 2020 no solo conduce el programa matutino Hoy Día, sino que además integra el trío de conductores del show En casa con Telemundo. "Hay días que son difíciles", reconoció Meza a través de las redes sociales al ser preguntada por cómo hace para tener tanta energía trabajando en dos programas. "Pero me encanta lo que hago y eso me motiva diario". La joven conductora de 28 años mantiene desde hace varios años un noviazgo con el creador de contenidos de origen estadounidense Ryan Proctor. "Nos conocimos por TikTok y comenzamos a hablar por Instagram después de mi cumpleaños en el 2020. Desde entonces empezamos a hacer FaceTime diario hasta que nos conocimos en persona en Miami en mayo del 2021". Ambos forman una bella pareja que no deja de derrochar amor en las redes sociales. Pero no todo es color rosa en su relación. Mesa confesó este jueves en Hoy Día que ha tenido que aprender a lidiar con el trastorno que padece su pareja "para no terminar peleados". Andrea Meza Andrea Meza y su novio | Credit: Instagram Andrea Meza "Mi novio tiene TDAH, trastorno de déficit de atención e hiperactividad… Lo que yo más batallo en la relación es que podemos estar hablando y tener una conversación bien bonita y de repente ve pasar un perro y su atención está directamente ya en lo otro, ya se le olvidó lo que estábamos hablando y entonces ya se pierde y luego dice '¿qué hablábamos?'. Al principio a mí sí como que yo decía 'y este, nunca me pone atención', después entendí que era por este trastorno", compartió la presentadora. Ryan Proctor Ryan Proctor, novio de Andrea Meza | Credit: Instagram Ryan Proctor "También no se queda quieto", continuó Meza. "Él tiene su mecedora, no por viejito sino porque él se tiene que estar moviendo siempre. Si está sentado entonces siempre ésta así [balanceándose], entonces siempre moviendo un piecito, siempre moviendo algo… Entonces llega un punto en que yo le digo 'ya, estáte quieto'. Claro, yo sé que tiene este trastorno y por eso tengo muchísima paciencia y lo dejo ser. Si estamos viendo, no sé, algo en la televisión él prefiere verlo desde su mecedora en lugar de sentarse junto a mí, entonces yo entiendo que él necesita esa estimulación de estarse moviendo y lo dejo en paz. O, por ejemplo, cuando me está molestando o tocando demasiado llega un punto en el que le digo '¿sabes qué? Está siendo un poquito demasiado' y me alejo un poquito". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La conductora reconoció que "tenemos que ser bien honestos en nuestra relación para no terminar peleados por algo que no vale la pena porque es una condición con la que él va a vivir toda su vida".

