Andrea Meza comparte entre lágrimas el momento más duro de su vida: "Fue bien feo" Andrea Meza contó que el pasado año, mientras trabajaba en Miss Universo, le llegó un mensaje que la dejaría en cama. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Todo en la vida de Andrea Meza iba bien hasta que recibió la noticia más dura de su vida. Por eso hoy, cuando ya ha pasado un tiempo de la muerte de su abuelo materno Felipe, la modelo llora al rememorar el momento en que supo que ya no lo vería más. En el programa Hoy día (Telemundo), contó que el pasado año, mientras trabajaba en Miss Universo, le llegó un mensaje que la dejaría en cama por varios días. "Es la primera persona que se me va así de tan cerca", dijo la ex Miss Universo. "Yo estaba volando a Orlando[FL] porque iba a un promover un crucero y cuando aterrizo, me llega un mensaje y me dicen 'tu abuelito falleció'". Andrea Meza Andrea Meza | Credit: Medios y Media/Getty Images "Y yo he estado lejos por tanto tiempo que a veces se me olvida que mi abuelo ya no está, porque yo no lo vi. Para mí, mi abuelo siempre fue el regañón, el alegre, y de repente me dicen que ya no está y yo no podía viajar, estaba bien lejos. Fue bien feo", aseguró. "Ha sido la única vez en la que he estado en mi cama sin querer a salir a disfrutar la vida, de decir no quiero ver a nadie, no puedo hacer nada", reveló la mexicana. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En medio de esta confesión que Meza hizo entre lágrimas, muchos han sido los mensajes de apoyo recibidos por parte de sus admiradores. "Qué duro Andrea! Un abrazo", "mi reina… qué duro, qué valiente eres 🥺🥺🥺😭😭😭🙏🙏🙏🙏", "descanse en paz tu abuelito y ánimo, no es fácil, es un dolor que nunca se va", le dijeron.

