Conductora de Hoy día hace importante anuncio a la audiencia: "La vida acelera a pasos agigantados" Ante la mirada de sus colegas, la presentadora les hizo partícipes de una gran noticia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las noticias en el plató de Hoy día siguen a la orden del día. En esta ocasión, la protagonista de este gran anuncio ha sido una de las nuevas incorporaciones al mañanero de Telemundo. De lo más emocionada, daba a conocer junto a sus colegas de programa un nuevo sueño hecho realidad en la cadena donde le han abierto las puertas. "La vida acelera a pasos agigantados", adelantó en el sofá donde comentan las noticias cada mañana a los espectadores. Hoy Día Andrea Meza, Adamari López, 'Chiky Bombom' y Penélope Menchaca, conductoras de Hoy Día | Credit: Instagram Hoy Día ¿De quién y de qué se trata? Era el programa, a través de una pieza informativa, el que daba la buena nueva. Los aplausos no se hicieron esperar. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "El año pasado entregando corona, y este como conductora", le dijo Adamari López de lo más emocionada a su compañera Andrea Meza quien, tras convertirse en Miss Universo, ahora también formará parte de uno de los certámenes de belleza más importantes, ¡pero como presentadora! "Estoy superemocionada, mira la vida cómo va cambiando", dijo con profunda alegría. "Tú lo has trabajado", apuntó López a su colega. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Qué pasará entonces con Jacky Bracamontes? ¿Seguirá presentando esta gala tan importante? La respuesta es sí. La mexicana volverá a ser la conductora principal junto a Cristián de la Fuente y estarán acompañados, además de por Meza, también por Carlos Adyan y Alix Aspe. La nueva entrega de Miss Universo tendrá lugar el próximo 14 de enero, por Telemundo, y desde Nueva Orleans. Una cita que ya calienta motores y que promete toda la emoción. "¡A darlo todooooo!", expresó Meza a sus compañeros en las redes. El 2022 cierra para la modelo con grandes logros profesionales, entre los que destaca su incorporación al matinal Hoy día, donde se siente como pez en el agua y ha encajado a la perfección en el equipo.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Conductora de Hoy día hace importante anuncio a la audiencia: "La vida acelera a pasos agigantados"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.