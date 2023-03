Andrea Legarreta y Erik Rubín reaparecen juntos tras anuncio de separación Hace unos días, Andrea Legarreta y Erik Rubín dieron a conocer su ruptura tras 22 años de matrimonio. Ahora, sorprenden al dejarse ver juntos de nuevo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado 23 de febrero de 2023, Andrea Legarreta y Erik Rubín anunciaron su separación tras más de dos décadas de matrimonio. Las especulaciones sobre las razones de esta decisión no se hicieron esperar y los famosos no dudaron en aclarar la situación de manera pública. Ahora, la actriz y el cantante volvieron a aparecer públicamente. Todo sucedió este sábado 4 de marzo, cuando la presentadora del matutino Hoy asistió, junto a sus hijas Mía y Nina, a la fiesta de José Ángel Rubín, el padre del productor musical, quien fue el encargado de dar a conocer un video con el momento en el que convivía con su todavía esposa. Ambos están sentados en una mesa con las jovencitas y otros familiares. Gritan una porra en honor del festejado. "Cumple el jefe de jefes. Te amamos Pa", escribió Rubí en dicho audiovisual que dio a conocer en una de sus historias de Instagram y arrobó a Legarreta, y a las chicas. En el mencionado evento, que se llevó a cabo en lo que parece ser el jardín de una casa con varias mesas, la expareja sentimental se muestra muy feliz y disfrutando del momento en total tranquilidad. Sus nenas también parecen mostrarse muy contentas con esta celebración. Andrea Legarreta y Erik Rubín Credit: Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Algunos cibernautas reaccionaron a este momento. "Eres un ejemplo a seguir Erik Rubín; tanto tu como Andrea Legarreta nos han demostrado a todos, como es ser un gran ser humano en pareja y como poder ser feliz con una hermosa familia", y "Ellos como pareja ya están en otro nivel y eso parece que nadie lo entiende, ni lo ve", mencionaron. Andrea Legarreta y Erik Rubín Andrea Legarreta ha mencionado que, hasta el momento, ni Erik Rubín ni ella han realizado trámites de divorcio y que solo el tiempo dirá si continúan o no juntos.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Andrea Legarreta y Erik Rubín reaparecen juntos tras anuncio de separación

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.