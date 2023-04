Luego de anunciar separación, Andrea Legarreta y Erik Rubín se van de viaje juntos ¿hay reconciliación? En febrero de 2023, Andrea Legarreta y Erik Rubín anunciaron que se separaban, aunque han dejado claro que sigue habiendo amor y existe la posibilidad de continuar con la relación sentimental. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 23 de febrero de 2023, Andrea Legarreta y Erik Rubín anunciaron su separación tras 22 años de matrimonio y dos hijas, Mía y Nina. La noticia sacudió al mundo del espectáculo porque la pareja era considerada una de las más sólidas de la farándula. Cada famoso en solitario ha declarado que existen posibilidades de reconciliación, pero este proceso de distanciamiento debían atravesarlo por recomendación de profesionales. De hecho, el integrante de Timbiriche confesó que aún vivía en la casa familiar. Así la conductora y el cantante han estado unidos en diversos eventos públicos. Incluso, el músico apareció en el programa Hoy, que su aún esposa encabeza, y estuvieron juntos hablando de detalles personales de su vida en familia. Ahora, sorprende que volvieron a reunirse y están de viaje en Londres. Legarreta y Rubín estuvieron en un paseo familiar en compañía de sus hijas. Tal como han mencionado, la prioridad son las jovencitas; por ello, harán todo por verlas felices y darles el apoyo que necesitan. Sin embargo, queda la duda en el aire ¿habrá reconciliación? Andrea Legarreta y Erik Rubin Andrea Legarreta y Erik Rubin | Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las posibilidades parecen estar en el aire, debido a que estas celebridades dejaron constancia en las diferentes imágenes, que dieron a conocer en sus historias de Instagram, que llevan una gran relación y tienen complicidad en diferentes actos. En todo momento, se veían felices y disfrutando de esta visita por el país europeo. Andrea Legarreta y Erik Rubín Solo el tiempo dirá si Andrea Legarreta y Erik Rubín continúan o no con el matrimonio. Pese a lo anterior, ahora los dos están realizando una serie de proyectos como socios, que, según se rumora, incluye proyectos de teatro y televisión. Habrá que esperar para saber el desenlace de esta historia.

