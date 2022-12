A un mes de vencerse su contrato en Televisa, ¿Andrea Legarreta se va de la televisión? El contrato de Andrea Legarreta llegará a su fin este diciembre, lo que ha desatado especulaciones sobre su continuidad en el programa matutino Hoy y en Televisa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El contrato de Andrea Legarreta con Televisa llegará a su fin este diciembre. Luego de muchos años trabajando en la cadena mexicana, han surgido dudas sobre el futuro de la carismática conductora: ¿no la veremos más en el programa Hoy? Si bien no hay nada firmado por ahora, la también actriz aseguró que su intención es prolongar su relación con la cadena y el programa del que forma parte hace ya muchos años. "Al hacer un balance de este tiempo laboral, me doy cuenta de que las mayoría de las cosas que he vivido han sido buenas y tengo mucho que agradecerle. Al parecer, la intención de [la productora] Andrea Rodríguez es que continué dentro del programa Hoy y yo encantada de estar", dijo Legarreta en entrevista con la revista mexaicana Quién. No obstante, aunque al parecer el tiempo en la televisión no ha llegado a su fin, Legarreta tiene otros planes en este momento de su vida, como producir una obra de teatro. Andrea Legarreta Andrea Legarreta | Credit: Mezcalent "Voy a trabajar con gente que tiene mucha experiencia y vamos a ver qué sucede una vez que firme de nuevo con Televisa que ha sido mi casa durante muchos años. Ahí me han dado muchas oportunidades y creo que hemos aprovechado todas. Ha sido un ganar-ganar siempre, a veces las cosas se acomodan en cierta forma pero por ahora no tengo contemplado irme", sostuvo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En cualquier caso, la conductora y actriz ha asegurado que este 2022 ha sido un año bendecido tanto en lo personal como en lo profesional. "He tenido mucho trabajo y me siento bendecida porque mis hijas están creciendo sanas, lindas y amorosas, para mí ese es el mayor regalo", aseguró.

