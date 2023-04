Andrea Legarreta hace caso omiso a las críticas y presume nueva foto con Erik Rubín Pese a que Andrea Legarreta y Erik Rubín se separaron, continúan compartiendo momentos juntos; lo cual, les ha ocasionado diversos señalamientos que no preocupan a la conductora. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 23 de febrero de 2023, Andrea Legarreta y Erik Rubín dieron a conocer que se separaban tras más de dos décadas de matrimonio y dos hijas, Mía y Nina. La pareja dejó claro que era un proceso que necesitaban y no implicaba necesariamente un divorcio. Así, los famosos han sido vistos juntos en diversos momentos familiares y compartieron en el programa de televisión Hoy, donde la conductora es titular. Hace unas semanas, la también actriz presumió unas vacaciones al lado de su aún marido que le trajo muchas críticas. Pese a ello, ahora vuelve a mostrar una imagen donde queda al descubierto que siguen de paseo; están en Suiza, y van acompañados de sus retoños. "Dicen que viajar es cambiarle la ropa al alma", escribió Legarreta para acompañar la foto que dio a conocer en su cuenta de Instagram. "Está vez le pusimos unos trajes de ski". Las reacciones no se hicieron esperar por parte de los internautas. "Me encanta que nos compartas todo sobre sus viajes, hasta siento que ando con ustedes"; "Los amamos mucho. Nos encanta verlos felices y disfrutares de uno de los mejores placeres de la vida viajar y más si es en familia"; "Amo, amo. Gracias por compartir un pedacito de sus vacaciones y la verdad…. ¡¡¡¡Que frío!!!!", y "¡Qué felicidad verlos tan felices y disfrutando de una de las cosas que más aman hacer que es viajar y pasar tiempo en familia!", fueron algunos comentarios. Erik Rubin y Andrea Legarreta Erik Rubin y Andrea Legarreta | Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y los mensajes continuaron. "¡Qué linda familia!"; "Wow ¡¡¡Qué buena vacación!!!"; "¡Qué lindoooos son!"; "¡Que belleza todo en esta foto!"; "¡¡Ufffff qué foto!! Besos a los cuatro" y "Bellos", agregaron. Como Andrea Legarreta y Erik Rubín han mencionado, solo el tiempo dirá si el matrimonio continúa o siguen siendo los grandes amigos que hasta la fecha son.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Andrea Legarreta hace caso omiso a las críticas y presume nueva foto con Erik Rubín

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.