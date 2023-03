Andrea Legarreta enfrenta rumores de romance con Enrique Peña Nieto: "Psicópatas" Luego de que Andrea Legarreta y Erik Rubín anunciaron su separación, han surgido diversos rumores. Ahora relacionan a la conductora con el expresidente mexicano Enrique Peña Nieto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 23 de febrero de 2023, Andrea Legarreta y Erik Rubín dieron a conocer su separación tras 22 años de matrimonio y dos hijas en común, Mía y Nina. Los famosos salieron a enfrentar todas las controversias que surgieron por esta decisión y pese a que han aclarado que no había infidelidades de ningún tipo, los rumores continúan. Ahora, se ha mencionado que la conductora de televisión mantiene un romance con Enrique Peña Nieto, quien se sabe terminó su relación sentimental con Tania Ruíz. La famosa no se quedó callada y abordó el tema sin tapujos. Todo comenzó cuando recibió una imagen donde se ve con el expresidente mexicano. "Me acaban de enviar una foto donde dice [que yo] confirma romance con [Enrique] Peña Nieto. Salgo abrazada y ¡hasta beso y todo!", mencionó Legarreta a sus compañeros en el programa mexicano de televisión Hoy (Televisa), mientras mostraba dicha instantánea falsa en su celular. "No queda más que reírse. ¿De qué están hechos? Son unos enfermos mentales, psicópatas", advirtió. "En serio están muy enfermos de la cabeza. Yo le pido a la sociedad que no caigan en estas enfermedades de la gente. Son unos psicópatas". Andrea Legarreta y Enrique Pena Nieto Andrea Legarreta y Enrique Peña Nieto | Credit: Mezcalent.com; Pablo Blazquez Dominguez/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La también actriz también mencionó otra serie de inventos que han surgido a su alrededor. "Me han puesto fotos con gente, que mejor ya ni les digo", continuó. "En serio están muy enfermos de su cabeza. Le pido a la sociedad que no caigan en estas enfermedades de la gente; son unos psicópatas". Andrea Legarreta ha mencionado que la decisión fue un proceso tomado junto a Erik Rubín y no descartan una reconciliación; de hecho, el fin de semana pasado estuvieron juntos en la celebración de cumpleaños del padre de Erik Rubín, donde compartieron el momento en familia.

