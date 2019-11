Andrea Legarreta se defiende de las duras acusaciones tras la salida de un compañero de su programa La conductora mexicana ha compartido un comunicado negando que ella esté detrás de la salida de Mauricio Mancera del show Hoy. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Los últimos meses no han sido los mejores para Andrea Legarreta. Desde que Alfredo Adame saliera públicamente hablando de ella no precisamente bien, todas las miradas se posan en ella cada vez que hay un cambio en su programa televisivo Hoy. El actor llegó a decir de ella que por su culpa habían salido varios presentadores. Si alguien no le gustaba ella hacía porque le corrieran, palabra de Adame. Unas acusaciones de las que Andrea se defendió, incluso contó con el apoyo de Galilea Montejo, compañera del show. Ahora que un nuevo colega ha salido del programa, Mauricio Mancera, muchos la han señalado a ella como responsable. Harta, la también actriz ha publicado un fuerte escrito defendiéndose. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lo ha hecho en clave de humor y junto al video de una niña que dice: “¿Por qué hay gente tan chismosa?”. El escrito que le acompaña es un poco más serio. “Que supuestamente corro a gente del programa, que me niego ir al camioncito, que no me gusta convivir con el público, que traigo pleito con mi conductora…”, comienza su mensaje. “A veces juro que hartan. ¿Qué se ganan?”, prosigue algo más molesta. Y para los que tienen tantas preguntas, dudas y quieren saber la verdad, así les contestó. “Eso de que los que se van del programa es porque les corro, es mentira. Soy una empleada en Televisa sin ningún poder y si lo tuviera no lo usaría para hacer daño y jamás habría permitido que se fueran muchos de mis amigos”, aclara. El mensaje sigue poniendo los puntos en su lugar y termina con una sonrisa, esa que asegura nadie le va a borrar de su cara y con la que enfrenta la vida. Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image Andrea Legarreta se defiende de las duras acusaciones tras la salida de un compañero de su programa

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.