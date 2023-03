Andrea Legarreta abre su corazón en un revelador mensaje a un mes de su ruptura con Erik Rubín La presentadora y actriz mexicana Andrea Legarreta muestra su lado más vulnerable en este mensaje que compartió a un mes de su ruptura del cantante Erik Rubín tras 22 años de matrimonio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Andrea Legarreta abrió su corazón en un emotivo mensaje que compartió en sus redes sociales a un mes de anunciar el fin de su matrimonio con Erik Rubín. Tras 22 años de casados, la pareja anunció en febrero que estaban separados. La actriz y presentadora mexicana, que se ha mantenido fuerte —enfocada en sus hijas Mía y Nina— mostró su lado más vulnerable en este mensaje en Instagram. "Todo va a estar bien", dice la reflexión que publicó. "Y puede que después no tanto, pero luego te sientes genial, y después ya no quieres saber nada con nadie, pero mejora y estás lleno de fuerza, y después llega un día triste, pero pasa super rápido y te olvidas, y vuelves a estar bien, siempre, todo vuelve a estar bien", añade el mensaje. Sus seguidores en Instagram le mostraron su apoyo con un sinfín de "me gusta" y emojis de corazones. Erik Rubin Andrea Legarreta Credit: (Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images) La ruptura no ha sido fácil para el cantante de Timbiriche y la copresentadora de Hoy, que actuaron juntos en la telenovela Alcanzando una estrella. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Andrea Legarreta Erik Rubin Credit: (Edgar Negrete/ Clasos.com/Latin Content via Getty Images) "Andrea y yo es algo que habíamos platicado desde hace unos meses; ya lo veníamos trabajando, ya lo habíamos asimilando. La parte fue difícil fue hacerlo público porque a la gente le encanta opinar o deducir. Entonces, se convierte en algo complicado porque, aunque nosotros sabemos cual es nuestra verdad, si afecta nuestro alrededor", dijo Rubín a los medios de comunicación. "Mis hijas, aunque lo saben muy bien, sufren por nosotros porque piensan que todo esto nos debe de doler. Sí duele, voy a ser sincero, se me ha hecho un caparazón muy grande".

